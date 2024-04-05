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Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

05 квітня 2024 р. 14:31

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14:31 Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

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13:57 На ЗАЕС майже не залишилося українського персоналу, — нардеп

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10:11 Як змінився рівень довіри до Володимира Зеленського — коментарій експерта

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08:00 Часів Яр — ситуація критична — ефір Новини.LIVE

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07:09 Байден розкрив свій план щодо України

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07:08 Якого покарання заслуговують воєнні злочинці та чим має закінчитися війна — думка експерта

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Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що російські окупанти хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Таким чином, ворог хоче просунутися далі.

Про це Ігор Романенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Росіяни хочуть захопити Часів Яр

За словами Романенка, українські військові руйнують плани російських окупантів. Він наголосив, що противник розуміє значення Часового Яру.

Наразі обидві сторони намагаються зосередити резерви, однак для українців робити це важче.

"Якщо його захопити, у них відкривається перспектива на подальше просування на Краматорськ, Слов'янськ тощо, але українські військові мають свої плани", — додав Романенко.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ увійшла до передмістя Часового Яру на Донеччині. Своєю чергою у Збройних Силах України спростували відповідні заяви. 

Також окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. 

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15:05 Прямо перед Макроном — відомий спортсмен сконфузився під час урочистої церемонії

15:00 Заборонена гуманітарка — в Одесі не можуть вийти на маршрути німецькі автобуси

14:55 У мережі показали перші хвилини після підриву Каховської ГЕС

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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