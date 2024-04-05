Окупанти хочуть захопити Часів Яр — Романенко розповів, що відбувається у місті

Генерал-лейтенант Ігор Романенко заявив, що російські окупанти хочуть захопити місто Часів Яр у Донецькій області. Таким чином, ворог хоче просунутися далі.

Про це Ігор Романенко сказав в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 5 квітня.

Росіяни хочуть захопити Часів Яр

За словами Романенка, українські військові руйнують плани російських окупантів. Він наголосив, що противник розуміє значення Часового Яру.

Наразі обидві сторони намагаються зосередити резерви, однак для українців робити це важче.

"Якщо його захопити, у них відкривається перспектива на подальше просування на Краматорськ, Слов'янськ тощо, але українські військові мають свої плани", — додав Романенко.

Нагадаємо, російські пропагандистські ЗМІ почали поширювати інформацію про те, що нібито армія РФ увійшла до передмістя Часового Яру на Донеччині. Своєю чергою у Збройних Силах України спростували відповідні заяви.

Також окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.