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Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

01 березня 2024 р. 11:39

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11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

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10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
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21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

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Російські окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ. 

Про це розповів командир батальйону ударних БПЛА 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі телеканалу Київ24. 

Навіщо росіянам Часів Яр

За словами Федоренка, Кремль поставив перед окупантами чітке завдання — повернути втрачені позиції, які деокупували Збройні Сили України. Однак, стратегічно важливим для ворога залишається Часів Яр. 

Військовий пояснив, що населений пункт — це "панівна висота", з якого росіянам буде легше наносити вогонь по сусіднім селам. 

"Чому стратегічно важливий Часів Яр? Тому що це є панівна висота. У разі окупації цього міста, гармати противника зможуть вести вогонь по Костянтинівці, Дружківці й Краматорську. Відповідно, це є плацдармом який противник зможе використати для розвитку ударно-штурмових дій", — сказав Шаповал. 

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, починаючи з 16 лютого, росіянам вдалося захопити Авдіївку та просунутися за цей час на 6 кілометрів. 

Крім того, російські окупанти намагаються штурмувати Орлівку Донецької області з трьох напрямків після відходу українських військових з Ласточкиного, однак безуспішно.

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12:36 Зустріч міністрів G20 пройшла без спільної заяви — сперечались через війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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