Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

Російські окупанти не полишають спроб захопити місто Часів Яр на Донеччині. Населений пункт є стратегічно важливим для ворога, адже звідси він може атакувати Костянтинівку, Дружківку та Краматорськ.

Про це розповів командир батальйону ударних БПЛА 92-ї ОШБр Юрій Федоренко в ефірі телеканалу Київ24.

Навіщо росіянам Часів Яр

За словами Федоренка, Кремль поставив перед окупантами чітке завдання — повернути втрачені позиції, які деокупували Збройні Сили України. Однак, стратегічно важливим для ворога залишається Часів Яр.

Військовий пояснив, що населений пункт — це "панівна висота", з якого росіянам буде легше наносити вогонь по сусіднім селам.

"Чому стратегічно важливий Часів Яр? Тому що це є панівна висота. У разі окупації цього міста, гармати противника зможуть вести вогонь по Костянтинівці, Дружківці й Краматорську. Відповідно, це є плацдармом який противник зможе використати для розвитку ударно-штурмових дій", — сказав Шаповал.

Нагадаємо, за даними розвідки Британії, починаючи з 16 лютого, росіянам вдалося захопити Авдіївку та просунутися за цей час на 6 кілометрів.

Крім того, російські окупанти намагаються штурмувати Орлівку Донецької області з трьох напрямків після відходу українських військових з Ласточкиного, однак безуспішно.