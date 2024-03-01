Россияне пытаются захватить Часов Яр — почему город стратегически важен для врага

Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Часов Яр на Донетчине. Населенный пункт стратегически важен для врага, ведь отсюда он может атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Об этом рассказал командир батальона ударных БПЛА 92-й ОШБр Юрий Федоренк в эфире телеканала Киев24.

Зачем россиянам Часов Яр

По словам Федоренко, Кремль поставил перед оккупантами четкую задачу — вернуть утраченные позиции, которые деоккупировали Вооруженные Силы Украины. Однако, стратегически важным для врага остается Чосов Яр.

Военный объяснил, что населенный пункт — это "господствующая высота", из которой россиянам будет легче наносить огонь по соседним селам.

"Почему стратегически важен Часов Яр? Потому что это господствующая высота. В случае оккупации этого города, пушки противника смогут вести огонь по Константиновке, Дружковке и Краматорску. Соответственно, это плацдарм, который противник сможет использовать для развития ударно-штурмовых действий", — сказал Шаповал.

Напомним, по данным разведки Британии, начиная с 16 февраля, россиянам удалось захватить Авдеевку и продвинуться за это время на 6 километров.

Кроме того, российские оккупанты пытаются штурмовать Орловку Донецкой области с трех направлений после ухода украинских военных из Ласточкиного, однако безуспешно.