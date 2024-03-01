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Россияне пытаются захватить Часов Яр — почему город стратегически важен для врага

Россияне пытаются захватить Часов Яр — почему город стратегически важен для врага

1 марта 2024 г. 11:39

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11:39 Россияне пытаются захватить Часов Яр — почему город стратегически важен для врага

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10:24 В Минэнерго рассматривают повышение тарифов на свет — изменения коснутся отопления и воды

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08:00 Что изменится в марте для украинцев — выплаты, тарифы и не только — эфир Новини.LIVE

29 февраля 2024
Text

21:00 Туск угрожает закрыть границу и чего требуют польские фермеры — эфир Новини.LIVE

Text

20:00 Кто стоит за польскими забастовщиками и почему страна их не контролирует — эфир Новини.LIVE

Text

19:43 РФ получила доступ к планам контрнаступления ВСУ в 2023-м — что об этом думают украинцы

Text

19:00 Кто "слил" Кремлю планы контрнаступления ВСУ — прямой эфир

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Российские оккупанты не оставляют попыток захватить город Часов Яр на Донетчине. Населенный пункт стратегически важен для врага, ведь отсюда он может атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

Об этом рассказал командир батальона ударных БПЛА 92-й ОШБр Юрий Федоренк в эфире телеканала Киев24.

Зачем россиянам Часов Яр

По словам Федоренко, Кремль поставил перед оккупантами четкую задачу — вернуть утраченные позиции, которые деоккупировали Вооруженные Силы Украины. Однако, стратегически важным для врага остается Чосов Яр.

Военный объяснил, что населенный пункт — это "господствующая высота", из которой россиянам будет легче наносить огонь по соседним селам.

"Почему стратегически важен Часов Яр? Потому что это господствующая высота. В случае оккупации этого города, пушки противника смогут вести огонь по Константиновке, Дружковке и Краматорску. Соответственно, это плацдарм, который противник сможет использовать для развития ударно-штурмовых действий", — сказал Шаповал.

Напомним, по данным разведки Британии, начиная с 16 февраля, россиянам удалось захватить Авдеевку и продвинуться за это время на 6 километров.

Кроме того, российские оккупанты пытаются штурмовать Орловку Донецкой области с трех направлений после ухода украинских военных из Ласточкиного, однако безуспешно.

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