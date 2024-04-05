Оккупанты хотят захватить Часов Яр — Романенко рассказал, что происходит в городе

Генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что российские оккупанты хотят захватить город Часов Яр в Донецкой области. Таким образом, враг хочет продвинуться дальше.

Об этом Игорь Романенко сказал в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 5 апреля.

Россияне хотят захватить Часов Яр

По словам Романенко, украинские военные разрушают планы российских оккупантов. Он подчеркнул, что противник понимает значение Часового Яра.

Обе стороны пытаются сосредоточить резервы, однако для украинцев делать это труднее.

"Если его захватить, у них открывается перспектива на дальнейшее продвижение на Краматорск, Славянск и т.д., но украинские военные имеют свои планы", — добавил Романенко.

Напомним, российские пропагандистские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы армия РФ вошла в пригород Часового Яра в Донецкой области. В свою очередь в Вооруженных Силах Украины опровергли соответствующие заявления.

Также оккупанты не оставляют попыток захватить город Часов Яр в Донецкой области. Населенный пункт стратегически важен для врага, ведь отсюда он может атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск.