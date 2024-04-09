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Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

Эвакуация в Часовом Яру — сколько людей осталось в общине и есть ли среди них дети

9 апреля 2024 г. 12:29

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09:57 Какая ситуация в Белополье после авиаобстрелов россиян — глава громады рассказал о последствиях

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Глава военной администрации города Часов Яр на Донетчине Сергей Чаус рассказал, что ситуация в городе довольно сложная уже более года. Однако в общине продолжают оставаться люди. На сегодняшний день речь идет о около 760 гражданских. Однако среди этого количества нет детей, их эвакуировали еще в прошлом году.

Об этом Чаус рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Эвакуация в Часовом Яру

"В общине осталось около 760 человек. Ситуация достаточно сложная уже больше года, община находится без света, газа, тепла, централизованного водоснабжения", — сказал Чаус, говоря о ситуации в городе и о количестве людей, которые там остались.

Он добавил, что эвакуация в любом случае идет, но происходит этот процесс медленными темпами.

На вопрос, есть ли в общине дети, Чаус ответил, что нет. По словам чиновника, всех несовершеннолетних жителей общины вывезли еще летом 2023 года. Среди тех, кто остался, это преимущественно пожилые люди.

Напомним, российские пропагандистские СМИ начали распространять информацию о том, что якобы армия РФ вошла в пригород Часового Яра в Донецкой области. В свою очередь в Вооруженных Силах Украины опровергли соответствующие заявления.

В конце концов, оккупанты не оставляют попыток захватить город Часов Яр на Донетчине. Населенный пункт стратегически важен для врага, ведь отсюда он может атаковать Константиновку, Дружковку и Краматорск.

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