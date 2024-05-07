Ексзаступник міністра з питань ТОТ розповів про ймовірність втрати Донеччини

Заступник міністра з питань ТОТ і ВПО (2016-2019 рр.) Георгій Тука оцінив ймовірність втрати Донецької області. За його словами, протягом останнього часу окупанти постійно просуваються територією України.

Про це Георгій Тука говорив в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 7 травня.

Ймовірність втрати Донецької області

"Я маю побоювання, що існує теоретично загроза того, що ми втратимо контроль над всією Донецькою областю", — наголосив Тука.

Він відреагував на слова директора благодійного фонду "Повернись живим" Тараса Чмута, який заявляв, що втрата Донецької області реальна, але не дорівнює програшу у війні. За словами Туки, це не є поразкою. Водночас він переконаний, що окупанти на цьому б не зупинилися.

Нагадаємо, начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що російська артилерія у Часовому Ярі Донецької області працює і вдень, і вночі. Наразі там одна з найскладніших ситуацій.

Також окупанти здійснили тактичне просування на північний захід від Авдіївки в районі Архангельського в ніч на суботу, 4 травня. Ймовірно, це сталося після рішення України вивести війська з цього району у п'ятницю, 3 травня.