Дикий назвав місто на Донеччині, яке може стати зоною бойових дій

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що наразі лінія фронту найбільш динамічна на Покровському напрямку, а саме поблизу Очеретиного. Експерт не виключає те, що невдовзі може розпочатися битва за Покровськ, яке з прифронтового міста перетвориться на зону бойових дій.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Ситуація на Донеччині

"Фронт черговий раз прогнувся. Завдяки Силам оборони обвалу, прориву не сталось", — сказав Дикий, коментуючи загальну ситуацію.

Він додав, що на полі бою не оперують такими поняттями, як "населений пункт" — існує поняття "позиції". Тому, за словами аналітика, відбувається так званий "маятник" щодо територій.

"Наприклад, за сьогодні втрачено десять позицій. Далі йде контратака і сім із цих позицій повернеться назад. Там весь час така динаміка", — сказав Дикий.

Зрештою, експерт наголосив, що найбільш динамічною є лінія фронту на Покровському напрямку, біля Очеретиного. Сам Покровськ, на його думку, можна тримати довго й успішно. Але не виключає те, що місто із прифронтового зараз стане зоною бойових дій.

Нагадаємо, останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху — Запорізької.

Також стало відомо, що російські війська готують резерви для нового наступу. Вони можуть штурмувати на півночі від Авдіївки в напрямку Торецька, аби доповнити операції в районі Часового Яру.