Дикий назвал город в Донецкой области, где могут начаться боевые действия

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что сейчас линия фронта наиболее динамична на Покровском направлении, а именно вблизи Очеретиного. Эксперт не исключает того, что вскоре может начаться битва за Покровск, который из прифронтового города превратится в зону боевых действий.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Ситуация в Донецкой области

"Фронт в очередной раз прогнулся. Благодаря Силам обороны обрушения, прорыва не произошло", — сказал Дикий, комментируя общую ситуацию.

Он добавил, что на поле боя не оперируют такими понятиями, как "населенный пункт" — существует понятие "позиции". Поэтому, по словам аналитика, происходит так называемый "маятник" по отношению к территориям.

"Например, за сегодня потеряно десять позиций. Далее следует контратака и семь из этих позиций вернется назад. Там все время такая динамика", — сказал Дикий.

В конце концов, эксперт подчеркнул, что наиболее динамичной является линия фронта на Покровском направлении, возле Очеретиного. Сам Покровск, по его мнению, можно держать долго и удачно. Но не исключает, что город из прифронтового сейчас станет зоной боевых действий.

Напомним, в последние месяцы ситуация на фронте заметно усложнилась. По данным разведки, целью российских захватчиков на этот год стоит оккупация Донецкой и Луганской областей, а также в случае успеха Запорожской.

Также стало известно, что российские войска готовят резервы нового наступления. Они могут штурмовать к северу от Авдеевки в направлении Торецка, чтобы дополнить операции в районе Часового Яра.