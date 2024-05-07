Экс-замминистра по вопросам ВОТ рассказал о вероятности потери Донецкой области

Заместитель министра по вопросам ВТО и ВПЛ (2016-2019 гг.) Георгий Тука оценил вероятность потери Донецкой области. По его словам, в последнее время оккупанты постоянно продвигаются по территории Украины.

Об этом Георгий Тука говорил в эфире Ранок.LIVE во вторник, 7 мая.

Вероятность потери Донецкой области

"Я опасаюсь, что существует теоретически угроза того, что мы потеряем контроль над всей Донецкой областью", — подчеркнул Тука.

Он отреагировал на слова директора благотворительного фонда "Вернись живым" Тараса Чмута, который заявлял, что потеря Донецкой области реальна, но не равна проигрышу в войне. По словам Туки, это не поражение. В то же время он убежден, что оккупанты на этом бы не остановились.

Напомним, начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что российская артиллерия в Часовом Яру Донецкой области работает и днем, и ночью. Сейчас там одна из самых сложных ситуаций.

Также оккупанты совершили тактическое продвижение к северо-западу от Авдеевки в районе Архангельского в ночь на субботу, 4 мая. Вероятно, это произошло после решения Украины вывести войска из этого района в пятницу, 3 мая.