У ЗСУ розповіли, скільки окупантів штурмують Часів Яр

Начальник пресслужби 26-ї артилерійської бригади Олег Калашніков заявив, що російська артилерія у Часовому Ярі Донецької області працює і вдень, і вночі. Наразі там одна з найскладніших ситуацій.

Про це Олег Калашніков розповів в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 6 травня.

Ситуація у Часовому Яру

"Ворог намагається прорватися і здійснити успішні штурмові дії. Для цього вони використовують всі наявні ресурси, які є у них. Відчувається перевага росіян у повітрі", — наголосив Калашніков.

За його словами, противник має значне угрупування поблизу Часова Яра. Калашніков каже, що близько 25 тисяч осіб здійснюють штурм з підтримкою механізованої складової.

Нагадаємо, російські війська не полишають спроб захопити Часів Яр Донецької області. Ворог кидає усі сили, аби прорвати оборону поблизу Бахмута.

Раніше Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські окупанти розраховують захопити Часів Яр до 9 травня.