В ВСУ рассказали, сколько оккупантов штурмуют Часов Яр

Начальник пресс-службы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников заявил, что российская артиллерия в Часовом Яру Донецкой области работает и днем, и ночью. Сейчас там одна из самых сложных ситуаций.

Об этом Олег Калашников рассказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 6 мая.

Ситуация в Часовом Яру

"Враг пытается прорваться и осуществить успешные штурмовые действия. Для этого они используют все имеющиеся ресурсы, которые есть у них. Чувствуется преимущество россиян в воздухе", — подчеркнул Калашников.

По его словам, у противника значительная группировка вблизи Часового Яра. Калашников говорит, что около 25 тысяч человек совершают штурм с поддержкой механизированной составляющей.

Напомним, российские войска не оставляют попыток захватить Часов Яр Донецкой области. Враг бросает все силы, чтобы прорвать оборону вблизи Бахмута.

Ранее Президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что российские оккупанты рассчитывают захватить Часов Яр до 9 мая.