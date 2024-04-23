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Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

23 квітня 2024 р. 13:55

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

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13:55 Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

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12:37 Припинення консульських дій для чоловіків за кордоном — політолог назвав ймовірну мету

Text

12:18 Нардеп відповів, чи не пізно Конгрес США ухвалив допомогу Україні

Text

11:24 Мобілізація з 25 років — нардеп відповів, чи вплине це на ситуацію на фронті

Text

11:09 Результат ротації — Братчук прокоментував переведення Гуменюк на іншу посаду

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

10:36 Братчук розповів про те, якою повинна бути комунікація між ЗСУ та ЗМІ

Text

09:44 Стримати наступ РФ чи досягти перемоги — політолог назвав мету допомоги США для України

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07:59 Важливе звернення Зеленського — ефір Новини.LIVE

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22:42 Понад 100 тис. випадків самовільного залишення військових частин — адвокат запропонував вирішення

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21:34 Напад на поліціянтів та вимога справедливої мобілізації — ефір Новини.LIVE

Знімальна група Новини.LIVE, відвідала позиції бригади "Рубіж" на передовій і показала їхнє навчання на полігоні. У спеціальному відеосюжеті Крістіна Луцик розповідає про те, як воюють захисники на Донеччині, як вони навчаються працювати з різним видом озброєння та підготовлюються до нових бойових виїздів

У цьому ексклюзивному відеосюжеті Новини.LIVE ви дізнаєтеся про життя і роботу українських захисників у складних умовах на фронті.

Бойові виїзди та тренування бригади "Рубіж"

У сюжеті глядачі дізнаються про:

  • Робота з боєприпасами: Покроково розкривається процес роботи з різними видами боєприпасів, які використовуються на передовій, включаючи міномети та інші види озброєння.
  • Адаптація до нових умов війни: З огляду на зростаюче застосування російських дронів, воїни вчаться адаптуватися до нових технологій та тактик, щоб ефективно протистояти сучасним загрозам.
  • Життя на передовій: Кореспондентка передає атмосферу і щоденне життя українських захисників, розповідаючи про умови, у яких вони знаходяться, і те, як вони готуються до нових бойових дій.
  • Виклики та перешкоди: Глядачі дізнаються про виклики, з якими стикаються військові, зокрема про те, як розвиваються сучасні стратегії ведення війни і яким чином вони пристосовуються до змін військової тактики.
  • Підготовка до бойових дій: Воїни бригади "Рубіж" проводять інтенсивну підготовку на полігоні, вдосконалюючи свої навички та готуючись до нових бойових виїздів.

Нагадаємо, що народний депутат від партії "Слуга Народу" Сергій Демченко розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації. За його словами, це може статися протягом 2025 року.

Також ми розповідали, що речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що комунікацію між Збройними Силами та представниками ЗМІ потрібно вибудовувати якісно. За його словами, українці повинні знати своїх героїв та реальну ситуацію на фронті.

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14:26 У Мінагрополітиці прокоментували підозру по оборудках з землею, у яких підозрюють міністра

14:25 Ошукали іноземних громадян на понад 5 мільйонів гривень — в Одесі викрили шахраїв

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:24 Частина зброї з нового пакету США вже лежить на складах Німеччини та Польщі, — ЗМІ

14:10 Армія РФ атакувала Костянтинівку авіабомбою — постраждалі у тяжкому стані

14:10 Міноборони уклало контракти на закупівлю озброєння на суму понад 580 мільярдів гривень

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