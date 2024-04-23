Ексклюзивне відео з фронту — Новини.LIVE показали навчання бригади "Рубіж"

Знімальна група Новини.LIVE, відвідала позиції бригади "Рубіж" на передовій і показала їхнє навчання на полігоні. У спеціальному відеосюжеті Крістіна Луцик розповідає про те, як воюють захисники на Донеччині, як вони навчаються працювати з різним видом озброєння та підготовлюються до нових бойових виїздів

У цьому ексклюзивному відеосюжеті Новини.LIVE ви дізнаєтеся про життя і роботу українських захисників у складних умовах на фронті.

Бойові виїзди та тренування бригади "Рубіж"

У сюжеті глядачі дізнаються про:

Робота з боєприпасами: Покроково розкривається процес роботи з різними видами боєприпасів, які використовуються на передовій, включаючи міномети та інші види озброєння.

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Глядачі дізнаються про виклики, з якими стикаються військові, зокрема про те, як розвиваються сучасні стратегії ведення війни і яким чином вони пристосовуються до змін військової тактики. Підготовка до бойових дій: Воїни бригади "Рубіж" проводять інтенсивну підготовку на полігоні, вдосконалюючи свої навички та готуючись до нових бойових виїздів.

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