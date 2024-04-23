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Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

23 апреля 2024 г. 13:55

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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13:55 Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

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12:37 Прекращение консульских действий для мужчин за границей — политолог назвал вероятную цель

Text

12:18 Нардеп ответил, не поздно ли Конгресс США принял помощь Украине

Text

11:24 Мобилизация с 25 лет — нардеп ответил, повлияет ли это на ситуацию на фронте

Text

11:09 Результат ротации — Братчук прокомментировал перевод Гуменюк на другую должность

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Text

10:36 Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

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Съемочная группа Новини.LIVE посетила позиции бригады "Рубеж" на передовой и показала их обучение на полигоне. В специальном видеосюжете Кристина Луцик рассказывает о том, как воюют защитники в Донецкой области, как они учатся работать с разным видом вооружения и готовятся к новым боевым выездам.

В этом эксклюзивном видеосюжете Новини.LIVE вы узнаете о жизни и работе украинских защитников в сложных условиях на фронте.

Боевые выезды и тренировки бригады "Рубеж"

В сюжете зрители узнают о:

  • Работа с боеприпасами: Пошагово раскрывается процесс работы с разными видами боеприпасов, которые используются на передовой, включая минометы и другие виды вооружения.
  • Адаптация к новым условиям войны: Учитывая растущее применение русских дронов, воины учатся адаптироваться к новым технологиям и тактикам, чтобы эффективно противостоять современным угрозам.
  • Жизнь на передовой: Корреспондентка передает атмосферу и повседневную жизнь украинских защитников, рассказывая об условиях, в которых они находятся, и о том, как они готовятся к новым боевым действиям.
  • Вызовы и препятствия: Зрители узнают о вызовах, с которыми сталкиваются военные, в частности о том, как развиваются современные стратегии ведения войны и как они приспосабливаются к изменениям военной тактики.
  • Подготовка к боевым действиям: Воины бригады "Рубеж" проводят интенсивную подготовку на полигоне, совершенствуя свои навыки и готовясь к новым боевым выездам.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Демченко рассказал, когда появится законопроект по демобилизации и ротации. По его словам, это может произойти в течение 2025 года.

Также мы рассказывали, что спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что коммуникацию между Вооруженными Силами и представителями СМИ нужно выстраивать качественно. По его словам, украинцы должны знать своих героев и реальную ситуацию на фронте.

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14:59 Оккупанты сбросили КАБ на маслозавод в Харьковской области — есть пострадавшая

14:58 Омбудсмен отреагировал на смерть мобилизованного в Закарпатье

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:55 Одесские зенитчики показали, как в ночь на 23 апреля сбивали вражеские беспилотники

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