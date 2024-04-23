Эксклюзивное видео с фронта — Новини.LIVE показали обучение бригады "Рубеж"

Съемочная группа Новини.LIVE посетила позиции бригады "Рубеж" на передовой и показала их обучение на полигоне. В специальном видеосюжете Кристина Луцик рассказывает о том, как воюют защитники в Донецкой области, как они учатся работать с разным видом вооружения и готовятся к новым боевым выездам.

В этом эксклюзивном видеосюжете Новини.LIVE вы узнаете о жизни и работе украинских защитников в сложных условиях на фронте.

Боевые выезды и тренировки бригады "Рубеж"

В сюжете зрители узнают о:

Работа с боеприпасами: Пошагово раскрывается процесс работы с разными видами боеприпасов, которые используются на передовой, включая минометы и другие виды вооружения.

Пошагово раскрывается процесс работы с разными видами боеприпасов, которые используются на передовой, включая минометы и другие виды вооружения. Адаптация к новым условиям войны: Учитывая растущее применение русских дронов, воины учатся адаптироваться к новым технологиям и тактикам, чтобы эффективно противостоять современным угрозам.

Учитывая растущее применение русских дронов, воины учатся адаптироваться к новым технологиям и тактикам, чтобы эффективно противостоять современным угрозам. Жизнь на передовой: Корреспондентка передает атмосферу и повседневную жизнь украинских защитников, рассказывая об условиях, в которых они находятся, и о том, как они готовятся к новым боевым действиям.

Корреспондентка передает атмосферу и повседневную жизнь украинских защитников, рассказывая об условиях, в которых они находятся, и о том, как они готовятся к новым боевым действиям. Вызовы и препятствия: Зрители узнают о вызовах, с которыми сталкиваются военные, в частности о том, как развиваются современные стратегии ведения войны и как они приспосабливаются к изменениям военной тактики.

Зрители узнают о вызовах, с которыми сталкиваются военные, в частности о том, как развиваются современные стратегии ведения войны и как они приспосабливаются к изменениям военной тактики. Подготовка к боевым действиям: Воины бригады "Рубеж" проводят интенсивную подготовку на полигоне, совершенствуя свои навыки и готовясь к новым боевым выездам.

Напомним, что народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Демченко рассказал, когда появится законопроект по демобилизации и ротации. По его словам, это может произойти в течение 2025 года.

Также мы рассказывали, что спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что коммуникацию между Вооруженными Силами и представителями СМИ нужно выстраивать качественно. По его словам, украинцы должны знать своих героев и реальную ситуацию на фронте.