Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Народний депутат від партії "Слуга Народу" Сергій Демченко розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації. За його словами, це може статися протягом 2025 року.

Про це Сергій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 22 квітня.

Законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Демченко зазначив, що наскільки це питання розтягнеться в часі залежить від військових в особі Головкома.

"Звичайно, буде врахована позиція Головнокомандувача. Документ буде представлений Кабміном за вимогою парламенту... Терміни не визначені, ... але існує юридична підстава, згідно з якою в 2025 році уряд має звітувати про виконання цієї вимоги", — додав нардеп.

Нагадаємо, український народний депутат і військовослужбовець Єгор Фірсов заявив, що нинішня ситуація, коли військовим не надають чітких термінів демобілізації, створює дуже погані сигнали для захисників України. Він підкреслив, що військовим потрібно дати гіпотетичний вибір і забезпечити можливість демобілізації після певного часу.

Також новий закон про мобілізацію містить норму, згідно з якою визволені з ворожого полону українські військовослужбовці мають право на демобілізацію. Також вони зможуть взяти відпустку на 90 днів.