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Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Нардеп розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації

22 квітня 2024 р. 13:23

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11:38 Кадрові зміни в уряді існують на рівні чуток, — нардеп

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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09:39 Кадрові зміни в уряді — нардеп розповів, хто може потрапити під звільнення

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Народний депутат від партії "Слуга Народу" Сергій Демченко розповів, коли з'явиться законопроєкт щодо демобілізації та ротації. За його словами, це може статися протягом 2025 року.

Про це Сергій Демченко сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 22 квітня.

Законопроєкт щодо демобілізації та ротації

Демченко зазначив, що наскільки це питання розтягнеться в часі залежить від військових в особі Головкома.

"Звичайно, буде врахована позиція Головнокомандувача. Документ буде представлений Кабміном за вимогою парламенту... Терміни не визначені, ... але існує юридична підстава, згідно з якою в 2025 році уряд має звітувати про виконання цієї вимоги", — додав нардеп.

Нагадаємо, український народний депутат і військовослужбовець Єгор Фірсов заявив, що нинішня ситуація, коли військовим не надають чітких термінів демобілізації, створює дуже погані сигнали для захисників України. Він підкреслив, що військовим потрібно дати гіпотетичний вибір і забезпечити можливість демобілізації після певного часу.

Також новий закон про мобілізацію містить норму, згідно з якою визволені з ворожого полону українські військовослужбовці мають право на демобілізацію. Також вони зможуть взяти відпустку на 90 днів.

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10:51 Робота між Радою та урядом погіршилася — нардеп назвав причину

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