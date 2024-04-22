Нардеп рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации

Народный депутат от партии "Слуга Народа" Сергей Демченко рассказал, когда появится законопроект о демобилизации и ротации. По его словам, это может произойти в 2025 году.

Об этом Сергей Демченко сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 22 апреля.

Законопроект о демобилизации и ротации

Демченко отметил, что насколько этот вопрос растянется во времени, зависит от военных в лице Главкома.

"Конечно, будет учтена позиция Главнокомандующего. Документ будет представлен Кабмином по требованию парламента... Сроки не определены, ...но существует юридическое основание, согласно которому в 2025 году правительство должно отчитываться о выполнении этого требования", — добавил нардеп.

Напомним, украинский народный депутат и военнослужащий Егор Фирсов заявил, что нынешняя ситуация, когда военным не предоставляют четкие сроки демобилизации, создает очень плохие сигналы для защитников Украины. Он подчеркнул, что военным следует дать гипотетический выбор и обеспечить возможность демобилизации после определенного времени.

Также новый закон о мобилизации содержит норму, согласно которой освобожденные из вражеского плена украинские военнослужащие имеют право на демобилизацию. Также они смогут взять отпуск на 90 дней.