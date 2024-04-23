Братчук розповів про те, якою повинна бути комунікація між ЗСУ та ЗМІ

Речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що комунікацію між Збройними Силами та представниками Засобів масової інформації потрібно вибудовувати якісно. За його словами, українці повинні знати своїх героїв та реальну ситуацію на фронті.

Про це Братчук сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Комунікація між ЗСУ та ЗМІ

За словами Братчука, українці мають знати своїх героїв, те, яка підтримка потрібна військовим та розуміти реалістичну картину фронту. Це, переконаний, і мають транслювати ЗМІ.

Водночас зауважив, що є й певні обмеження в роботі з медіа і це треба розуміти.

"Треба суворо дотримуватися правил, тоді не буде виникати жодних питань ні в тих, хто забезпечує роботу журналістам, ні в самих журналістів. Я думаю, військові репортери вже навчилися відрізняти "біле" від "чорного" та виконувати свою роботу якісно", — сказав Братчук.

Нагадаємо, 21 квітня Військово-морські сили України уразили один із рятувальних суден ворога "Комуна" на північній стороні окупованого Росією Севастополя. За словами Братчука, корабель не може виконувати завдання окупантів.

До слова, речник Української добровольчої армії "Південь" попередив про те, що росіяни будуть активізуватися не лише на фронті, але й в повітряних атаках.