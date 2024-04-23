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Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

Братчук рассказал о том, какой должна быть коммуникация между ВСУ и СМИ

23 апреля 2024 г. 10:36

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Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что коммуникацию между Вооруженными Силами и представителями СМИ нужно выстраивать качественно. По его словам, украинцы должны знать своих героев и реальную ситуацию на фронте.

Об этом Братчук сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Коммуникация между ВСУ и СМИ

По словам Братчука, украинцы должны знать своих героев, какая поддержка нужна военным и понимать реалистичную картину фронта. Это, уверен, и должны транслировать СМИ.

В то же время, отметил, что есть и определенные ограничения в работе с медиа и это надо понимать.

"Надо строго соблюдать правила, тогда не будет возникать никаких вопросов ни у тех, кто обеспечивает работу журналистам, ни у самих журналистов. Я думаю, военные репортеры уже научились отличать "белое" от "черного" и выполнять свою работу качественно", — сказал Братчук.

Напомним, 21 апреля Военно-морские силы Украины поразили одно из спасательных судов врага "Комуна" на северной стороне оккупированного Россией Севастополя. По словам Братчука, корабль не может выполнять задачи оккупантов.

К слову, спикер Украинской добровольческой армии "Юг" предупредил о том, что россияне будут активизироваться не только на фронте, но и в воздушных атаках.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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