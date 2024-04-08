Допомога від США у борг — експерт розповів, чи варто погоджуватись на таку пропозицію

Політолог Дмитро Васильєв вважає, що наразі головне завдання України — перемогти. Для цього, на його думку, слід ухвалювати інколи й ризиковані рішення. Мається на увазі взяття зброї у борг, якщо іншого варіанту не буде.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Чи варто брати Україні зброю у борг

"Переможців не судять. В цій війні головне — перемогти. І коли Україна переможе, то ці умови які ухвалювалися під час війни, точно будуть переглянуті після її закінчення", — сказав Васильєв, говорячи про важливість перемоги.

Він додав, що події під час війни непередбачувані й розгораються динамічно. У зв'язку з цим, на його думку, інколи доводиться ухвалювати ризиковані рішення. Тож, у ситуації коли поки наразі невідомо: отримає Україна військову допомогу чи ні, можна погоджуватись на те, щоб взяти певну зброю й техніку у борг.

"Якщо нас залишать у ситуації, коли вибору немає, то треба приймати рішення, яке буде. Але ми ще не знаємо, яке рішення приймуть США: кредит чи допомога", — сказав Васильєв.

Нагадаємо, що капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Своєю чергою член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні.