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Допомога від США у борг — експерт розповів, чи варто погоджуватись на таку пропозицію

Допомога від США у борг — експерт розповів, чи варто погоджуватись на таку пропозицію

08 квітня 2024 р. 09:51

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18:13 Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

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17:24 В Мінстратегпромі відповіли, чи може з'явитися зброя, яка змінить ситуацію на фронті

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16:03 У Мінстратегпромі розповіли, виробництво якої зброї збільшать у шість разів

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15:19 Військовий ЗСУ, який прийшов на акцію Free Azov в Києві, розповів про свою історію бою на фронті

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Політолог Дмитро Васильєв вважає, що наразі головне завдання України — перемогти. Для цього, на його думку, слід ухвалювати інколи й ризиковані рішення. Мається на увазі взяття зброї у борг, якщо іншого варіанту не буде. 

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Чи варто брати Україні зброю у борг

"Переможців не судять. В цій війні головне — перемогти. І коли Україна переможе, то ці умови які ухвалювалися під час війни, точно будуть переглянуті після її закінчення", — сказав Васильєв, говорячи про важливість перемоги. 

Він додав, що події під час війни непередбачувані й розгораються динамічно. У зв'язку з цим, на його думку, інколи доводиться ухвалювати ризиковані рішення. Тож, у ситуації коли поки наразі невідомо: отримає Україна військову допомогу чи ні, можна погоджуватись на те, щоб взяти певну зброю й техніку у борг. 

"Якщо нас залишать у ситуації, коли вибору немає, то треба приймати рішення, яке буде. Але ми ще не знаємо, яке рішення приймуть США: кредит чи допомога", — сказав Васильєв. 

Нагадаємо, що капітан першого рангу ВМС США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Своєю чергою член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні.

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10:18 НБУ оштрафував державний банк на пів мільйона гривень

10:15 На Одещині зводять фортифікації попри обстріли — Гуменюк розповіла про захист регіону

10:13 У ДПСУ розповіли про ситуацію на польському кордоні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:57 Тен Хаг розповів, чому Манчестер Юнайтед не зміг перемогти Ліверпуль

09:50 Ворог збільшив кількість ракетоносіїв в Середземному морі — яка загроза у Чорному

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09:26 Експерт заявив, що для захисту України потрібні не лише ППО

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07:59 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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18:13 Виробництво аналогів "шахедів" в Україні — деталі від Мінстратегпрома

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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