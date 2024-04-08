Помощь от США в долг — эксперт рассказал, стоит ли соглашаться на такое предложение

Политолог Дмитрий Васильев считает, что главная задача Украины — победить. Для этого, по его мнению, следует принимать иногда рискованные решения. Имеется в виду взятие оружия взаймы, если другого варианта не будет.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Стоит ли брать Украине оружие взаймы

"Победителей не судят. В этой войне главное — победить. И когда Украина победит, то эти условия, которые принимались во время войны, точно будут пересмотрены после ее окончания", — сказал Васильев, говоря о важности победы.

Он добавил, что события во время войны непредсказуемы и разгораются динамично. В связи с этим, по его мнению, иногда приходится принимать рискованные решения. Поэтому в ситуации, когда пока неизвестно: получит ли Украина военную помощь или нет, можно соглашаться на то, чтобы взять определенное оружие и технику в долг.

"Если нас оставят в ситуации, когда выбора нет, то нужно принимать решение, которое будет. Но мы еще не знаем, какое решение примут США: кредит или помощь", — сказал Васильев.

Напомним, что капитан первого ранга ВМС США Гарри Табах заявил, что американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не начавшись. В свою очередь член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине.