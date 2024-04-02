Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

Капітан першого рангу Військово-морських сил США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Ба більше, за його словами, в адміністрації президента Джо Байдена навіть погрожували тим, хто бодай трохи вимагав відповідну військову допомогу.

Про це експерт сказав у інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що не так з американським ленд-лізом

"Я сказав, що напевно помилився, адже Байден та його адміністрація не такі вже й погані, коли вони підписали ленд-ліз. Потім Андрій Миколайович Іларіонов сказав, що це обман, що вас обманули. І через 90 днів я зрозуміВ, що він мав рацію, адже через 90 днів президент повинен дати план ленд-лізу", — сказав Табах, коментуючи відсутність ленд-лізу.

Він додав, що у Білому Домі навіть погрожували відсутністю військової допомоги у випадку, коли її будуть потребувати.

"Наскільки я розумію, президент Зеленський зателефонував Байдену і сказав, що давайте, ви ж підписали, нам потрібно це. І, очевидно, Байден навіть накричав і сказав, що будеш потребувати ленд-ліз, то взагалі нічого не отримаєш", — сказав Табах.

Після цього, за словами експерта, якраз і почалась компанія щодо того, що ленд-ліз нібито не потрібний Україні. Мовляв, військова допомога дорого обійдеться нашій державі й вважається лише запасним варіантом.

Нагадаємо, Франція готує новий пакет військової допомоги для України.

Крім того, днями Німеччина передала нашій державі новий пакет військової допомоги.