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Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

02 квітня 2024 р. 08:58

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08:58 Експерт пояснив, як США обдурили Україну з ленд-лізом і чому його не варто очікувати

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08:00 Зеленський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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05:59 Військовий експерт пояснив, чи допоможуть США Європі у випадку агресії з боку Росії

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03:06 Нова залізнична дорога РФ — військовий експерт розповів, чи є загроза для України

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00:06 Експерт пояснив, чому росіяни саме зараз атакують енергосистему України

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23:44 Чи дійсно Україна воюватиме з Росією ще 10 років — пояснення експерта

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22:59 Підприємець Ігор НІконов розповів, як змінилися його статки після початку вторгнення

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Капітан першого рангу Військово-морських сил США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись. Ба більше, за його словами, в адміністрації президента Джо Байдена навіть погрожували тим, хто бодай трохи вимагав відповідну військову допомогу. 

Про це експерт сказав у інтерв'ю на Новини.LIVE.

Що не так з американським ленд-лізом

"Я сказав, що напевно помилився, адже Байден та його адміністрація не такі вже й погані, коли вони підписали ленд-ліз. Потім Андрій Миколайович Іларіонов сказав, що це обман, що вас обманули. І через 90 днів я зрозуміВ, що він мав рацію, адже через 90 днів президент повинен дати план ленд-лізу", — сказав Табах, коментуючи відсутність ленд-лізу. 

Він додав, що у Білому Домі навіть погрожували відсутністю військової допомоги у випадку, коли її будуть потребувати. 

"Наскільки я розумію, президент Зеленський зателефонував Байдену і сказав, що давайте, ви ж підписали, нам потрібно це. І, очевидно, Байден навіть накричав і сказав, що будеш потребувати ленд-ліз, то взагалі нічого не отримаєш", — сказав Табах. 

Після цього, за словами експерта, якраз і почалась компанія щодо того, що ленд-ліз нібито не потрібний Україні. Мовляв, військова допомога дорого обійдеться нашій державі й вважається лише запасним варіантом. 

Нагадаємо, Франція готує новий пакет військової допомоги для України.

Крім того, днями Німеччина передала нашій державі новий пакет військової допомоги.

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08:29 Другий після Кулеби — яку зарплатню отримав Малюська за 2023 рік

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:29 В Росії пролунали вибухи на нафтопереробному заводі — помічені безпілотники

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