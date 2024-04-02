Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не начавшись. Более того, по его словам, в администрации президента Джо Байдена даже угрожали тем, кто хотя бы немного требовал соответствующую военную помощь.

Об этом эксперт сказал в интервью на Новини.LIVE.

Что не так с американским ленд-лизом

"Я сказал, что наверняка ошибся, ведь Байден и его администрация не такие уж плохие, когда они подписали ленд-лиз. Затем Андрей Николаевич Илларионов сказал, что это обман, что вас обманули. И через 90 дней я понял, что он был прав, ведь через 90 дней президент должен дать план ленд-лиза", — сказал Табах, комментируя отсутствие ленд-лиза.

Он добавил, что в Белом Доме даже угрожали отсутствием военной помощи в случае, когда ее будут требовать.

"Насколько я понимаю, президент Зеленский позвонил Байдену и сказал, что давайте, вы же подписали, нам нужно это. И, очевидно, Байден даже накричал и сказал, что будешь требовать ленд-лиз, то вообще ничего не получишь", — сказал Табах.

После этого, по словам эксперта, как раз и началась компания по поводу того, что ленд-лиз якобы не нужен Украине. Мол, военная помощь дорого обойдется нашему государству и считается только запасным вариантом.

Напомним, что Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Кроме того, на днях Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи.