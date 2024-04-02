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Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

2 апреля 2024 г. 8:58

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08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

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08:58 Эксперт объяснил, как США обманули Украину с ленд-лизом и почему его не следует ожидать

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08:00 Зеленский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

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05:59 Военный эксперт объяснил, помогут ли США Европе в случае агрессии со стороны России

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03:06 Новая железная дорога РФ — военный эксперт рассказал, есть ли угроза для Украины

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00:06 Эксперт объяснил, почему россияне именно сейчас атакуют энергосистему Украины

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23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

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22:59 Предприниматель Игорь Никонов рассказал, как изменилось его состояние после начала вторжения

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22:41 Когда будет принят законопроект о мобилизации — ответ нардепа

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20:44 Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов

Капитан первого ранга Военно-морских сил США Гарри Табах заявил, что американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не начавшись. Более того, по его словам, в администрации президента Джо Байдена даже угрожали тем, кто хотя бы немного требовал соответствующую военную помощь.

Об этом эксперт сказал в интервью на Новини.LIVE.

Что не так с американским ленд-лизом

"Я сказал, что наверняка ошибся, ведь Байден и его администрация не такие уж плохие, когда они подписали ленд-лиз. Затем Андрей Николаевич Илларионов сказал, что это обман, что вас обманули. И через 90 дней я понял, что он был прав, ведь через 90 дней президент должен дать план ленд-лиза", — сказал Табах, комментируя отсутствие ленд-лиза.

Он добавил, что в Белом Доме даже угрожали отсутствием военной помощи в случае, когда ее будут требовать.

"Насколько я понимаю, президент Зеленский позвонил Байдену и сказал, что давайте, вы же подписали, нам нужно это. И, очевидно, Байден даже накричал и сказал, что будешь требовать ленд-лиз, то вообще ничего не получишь", — сказал Табах. 

После этого, по словам эксперта, как раз и началась компания по поводу того, что ленд-лиз якобы не нужен Украине. Мол, военная помощь дорого обойдется нашему государству и считается только запасным вариантом.

Напомним, что Франция готовит новый пакет военной помощи для Украины.

Кроме того, на днях Германия передала нашему государству новый пакет военной помощи.

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09:54 Сколько воздушных целей РФ выпустила по Киеву с начала года

09:40 США передали Украине более 100 генераторов и технику для восстановления инфраструктуры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:33 Партнеры Украины увеличивают производство снарядов для ВСУ — в ISW рассказали детали

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23:44 Действительно ли Украина будет воевать с Россией еще 10 лет — объяснение эксперта

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21:40 Кому грозит мобилизация без повесток — объяснение эксперта

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20:44 Украинский воин рассказал подробности освобождения Киевщины от оккупантов