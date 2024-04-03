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Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

03 квітня 2024 р. 01:39

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

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01:39 Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

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00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

2 квітня 2024
Text

23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

Text

22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

Text

21:55 Народний синоптик Діденко пояснила, звідки взялася травнева гроза у березні

Text

21:35 Військовий пояснив, як просувається будівництво фортифікацій на фронті

Text

20:59 Муса Таіпов пояснив, чи причетні російські спецслужби до теракту в ТРЦ "Крокус"

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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19:45 Ознаки аутизму та чому люди хроплять — Комаровський в ефірі Новини.LIVE

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Член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов заявив, що розглядати майбутнє Росіє окремо від світових лідерів важко. За його словами, Сполучені Штати Америки мають намір розірвати зв'язок між Росією та Китаєм.

Про це Муса Таіпов розповів і ефірі Вечір.Live у вівторок, 2 квітня.

США затягує надання нової допомоги Україні

Експерт зазначив, що США не поспішають надавати Україні допомогу у війні з Росією через те, що перемога України не потрібна. Суперечка в Конгресі між демократами та республіканцями щодо допомоги Києву "це гра".

"Завдання США — розірвати тандем — Китай і Росію, і в цьому випадку Україна виступає об'єктом, не суб'єктом, і вам (Україні, — Ред.) дають рівно стільки, щоб ви могли протистояти, а не перемогти", — пояснив Таіпов.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна не співпрацювати з Росією в оборонній галузі.

Допомога Україні від США

Також ми повідомляли, що капітан першого рангу Військово-морських сил США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись.

Додамо, що представник Республіканської партії, член Палати представників США Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Так, Джонсон назвав дату розгляду законопроєкту про допомогу.

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00:57 Знищення ворога під Авдіївкою — військові показали кадри нічних боїв

00:31 Вчителя, який брав участь у телешоу "Вагітна у 16", звільнили

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

00:25 Ледь не потонув у Тисі — на Закарпатті курсант ДПСУ врятував хлопця

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00:15 Комаровський розповів, з якою проблемою зіштовхуються діти з аутизмом в Україні

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23:24 Голова Ради резервістів Сухопутних військ спрогнозував, яким буде літо на фронті

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22:19 Іван Тимочко розповів, чому важливо прийняти законопроєкт про мобілізацію

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