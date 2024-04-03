Муса Таіпов пояснив, чому США не поспішають надати новий пакет допомоги Україні

Член президії уряду Чеченської Республіки Ічкерія у Франції Муса Таіпов заявив, що розглядати майбутнє Росіє окремо від світових лідерів важко. За його словами, Сполучені Штати Америки мають намір розірвати зв'язок між Росією та Китаєм.

Про це Муса Таіпов розповів і ефірі Вечір.Live у вівторок, 2 квітня.

США затягує надання нової допомоги Україні

Експерт зазначив, що США не поспішають надавати Україні допомогу у війні з Росією через те, що перемога України не потрібна. Суперечка в Конгресі між демократами та республіканцями щодо допомоги Києву "це гра".

"Завдання США — розірвати тандем — Китай і Росію, і в цьому випадку Україна виступає об'єктом, не суб'єктом, і вам (Україні, — Ред.) дають рівно стільки, щоб ви могли протистояти, а не перемогти", — пояснив Таіпов.

Нагадаємо, що президент США Джо Байден закликав лідера Китаю Сі Цзіньпіна не співпрацювати з Росією в оборонній галузі.

Допомога Україні від США

Також ми повідомляли, що капітан першого рангу Військово-морських сил США Гаррі Табах заявив, що американський ленд-ліз для України закінчився, так і не почавшись.

Додамо, що представник Республіканської партії, член Палати представників США Метт Гейтс заявив, що спікер Майк Джонсон шукає шляхи розв'язання проблеми з виділенням допомоги Україні. Так, Джонсон назвав дату розгляду законопроєкту про допомогу.