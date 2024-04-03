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Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

3 апреля 2024 г. 1:39

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01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

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01:39 Муса Таипов объяснил, почему США не спешат предоставить новый пакет помощи Украине

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00:15 Комаровский рассказал, с какой проблемой сталкиваются дети с аутизмом в Украине

2 апреля 2024
Text

23:24 Глава Совета резервистов Сухопутных войск спрогнозировал, каким будет лето на фронте

Text

22:19 Иван Тимочко рассказал, почему важно принять законопроект о мобилизации

Text

21:55 Народный синоптик Диденко объяснила, откуда взялась майская гроза в марте

Text

21:35 Военный объяснил, как продвигается строительство фортификаций на фронте

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20:59 Муса Таипов объяснил, причастны ли российские спецслужбы к теракту в ТРЦ "Крокус"

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19:45 Признаки аутизма и почему люди храпят — Комаровский в эфире Новини.LIVE

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Член президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия во Франции Муса Таипов заявил, что рассматривать будущее России отдельно от мировых лидеров сложно. По его словам, Соединенные Штаты Америки намерены разорвать связь между Россией и Китаем.

Об этом Муса Таипов рассказал и в эфире Вечір.Live во вторник, 2 апреля.

США затягивает предоставление новой помощи Украине

Эксперт отметил, что США не спешат оказывать Украине помощь в войне с Россией из-за того, что победа Украины не нужна. Спор в Конгрессе между демократами и республиканцами насчет помощи Киеву "это игра".

"Задача США — разорвать тандем — Китай и Россию, и в этом случае Украина выступает объектом, не субъектом, и вам (Украине, — Ред.) дают ровно столько, чтобы вы могли противостоять, а не победить", — объяснил Таипов.

Напомним, что президент США Джо Байден призвал лидера Китая Си Цзиньпина не сотрудничать с Россией в оборонной отрасли.

Помощь Украине от США

Также мы сообщали, что капитан первого ранга Военно-Морских сил США Гарри Табах заявил, что американский ленд-лиз для Украины закончился, так и не начавшись.

Добавим, что представитель Республиканской партии, член Палаты представителей США Мэтт Гейтс заявил, что спикер Майк Джонсон ищет пути решения проблемы с выделением помощи Украине. Так, Джонсон назвал дату рассмотрения законопроекта о помощи.

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01:10 В Украине продолжается воздушная тревога — какая угроза

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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