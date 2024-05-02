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Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

Добряк пояснив, що є головною запорукою майбутньої перемоги України

02 травня 2024 р. 11:59

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Експерт з міжнародних відносин Євген Добряк вважає, що єдиною запорукою перемоги над російськими загарбниками є успіх Збройних сил України. Лише це досягти можливість добитися необхідних результатів на дипломатичному фронті.

Таку думку Добряк висловив в ефірі Ранок.LIVE у четвер, 2 травня.

Запорука перемоги — це ЗСУ

"Для України дійсною перемогою є перемога Збройних сил на полі бою. Це єдиний козир, який дасть нашим дипломатам підгрунтя для завершення дипломатичного етапу цієї страшної війни", — наголосив Добряк.

Він додав, що якщо не буде перемоги на полі бою, то ніякого суверенітету, територіальної цілісності, відновлення міжнародного права українці не побачать.

Політолог також додав, що у цьому контексті важливого значення набуває допомога, яку Україні надають союзники.

"Тут важлива військово-технічна та фінансова допомога для України, підтримка Збройних сил України. Все це може вплинути на кінцевий позитивний результат", — підкреслив Добряк.

Наостанок він поділився власним прогнозом щодо можливих сценаріїв завершення війни.

"Є тільки два варіанти — переговори коли ми є сильною стороною, або капітуляція", — резюмував експерт. 

Раніше ми повідомляли, що Україні потрібні не тільки снаряди та засоби ППО, але і можливість завдавати ударів по території Росії. Деякі країни, котрі дають озброєння для ЗСУ, вже зараз не забороняють бити по території Росії.

Нагадаємо, речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш припускає, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня. Він додав, що як тільки відповідна авіація з'явиться, про це повідомлять на офіційному рівні. 

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11:23 В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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