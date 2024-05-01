У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш припускає, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня. Він додав, що як тільки відповідна авіація з'явиться, про це повідомлять на офіційному рівні.

Про це Євлаш сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли перші F-16 запрацюють в Україні

За словами Євлаша, дата прибуття винищувачів в Україну змінювалася вже декілька разів. Тож, точні терміни поки назвати складно.

"Наше завдання — працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", — сказав Євлаш.

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак.

Раніше стало відомо, що Норвегія готується передати Україні 22 літаки, проте частина машин несправна, а для польотів готова лише дюжина винищувачів.