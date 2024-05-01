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У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

01 травня 2024 р. 11:23

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11:23У Повітряних силах розповіли, коли в Україні запрацюють перші винищувачі F-16

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04:15 США не хочуть спровокувати зіткнення НАТО з Росією — експерт Хара

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Речник Повітряних Сил ЗСУ Ілля Євлаш припускає, що перші винищувачі F-16 можуть з'явитися в українському небі вже після Великодня. Він додав, що як тільки відповідна авіація з'явиться, про це повідомлять на офіційному рівні. 

Про це Євлаш сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Коли перші F-16 запрацюють в Україні

За словами Євлаша, дата прибуття винищувачів в Україну змінювалася вже декілька разів. Тож, точні терміни поки назвати складно.

"Наше завдання — працювати з тим, що нам нададуть, ми не несемо відповідальності за постачання безпосередньо, це питання до вищого військово-політичного керівництва. Коли перші винищувачі прибудуть в Україну, ми обов'язково про це говоритимемо", — сказав Євлаш. 

Нагадаємо, раніше у Повітряних силах розповіли, як захищатимуть F-16 від російських атак. 

Раніше стало відомо, що Норвегія готується передати Україні 22 літаки, проте частина машин несправна, а для польотів готова лише дюжина винищувачів.

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11:10 На Київщині ДСНС евакуювали 84 людини з багатоповерхівки через пожежу

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:05 Військовий ТЦК розповів, як змінилося ставлення громадян до людей у формі

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