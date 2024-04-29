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Експерт пояснив, чому винищувачі F-16 не можуть базуватися в Україні

Експерт пояснив, чому винищувачі F-16 не можуть базуватися в Україні

29 квітня 2024 р. 23:30

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Винищувачі F-16 не можуть базуватися в Україні через відсутність відповідної льотної інфраструктури. Також ключову роль відіграє посилення таких аеродромів засобами ППО для убезпечення зльоту літаків за бойовою тривогою.

Про це заявив авіаексперт-аналітик Костянтин Криволап у вечірньому ефірі Новини.LIVE.

Як убезпечити F-16 в Україні

За словами експерта, ключову роль для базування машин відіграють системи ППО, особливо ЗРК, оскільки без їхньої присутності, аеродроми з F-16 будуть вразливі. 

"Достатньої кількості ППО для таких аеродромів у нас немає. З цією задачею прекрасно справляються SAMP-T та Patriot, які зможуть перехопити балістику, але в нас їх немає в потрібній кількості. І росіяни це знають, тому битимуть і з повітря, і з землі", — сказав він.

Також Криволап зауважив, що потрібно для повноцінного існування аеродромів з винищувачами такого типу.

"Якщо дійсно такі аеродроми готуються — без потужного захисту з боку ППО нічого не буде. І це потрібно враховувати, бо яким би глибоким не був бункер для зберігання літаків — його все одно проломить ракета, якщо ніхто її перехопить. Тим паче, що ППО потрібні й на лінії розмежування, аби забезпечити прикриття літака, якщо він вилетить на завдання. Це взаємопов'язані речі", — сказав авіаексперт.

Нагадаємо, раніше речник Повітряних сил Ілля Євлаш заявив, що в уряді напрацьовуються різні варіанти базування літаків на території України. 

Незадовго до цього, за словами міністра оборони США Ллойда Остіна, ціла ескадрилья винищувачів у складі 12 й більше F-16 може прибути до України вже цьогоріч з досвідченим та навченим льотним штатом пілотів та бортмеханіків. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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