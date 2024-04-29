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Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

29 апреля 2024 г. 23:30

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23:30 Эксперт объяснил, почему истребители F-16 не могут базироваться в Украине

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22:41 Политтехнолог объяснил заявление об отступлении Украины от соблюдения прав человека

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19:20 Блокировка чат-ботов в Telegram и ограничение прав человека — Загородний в эфире Новини.LIVE

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Истребители F-16 не могут базироваться в Украине из-за отсутствия соответствующей летной инфраструктуры. Также ключевую роль играет усиление таких аэродромов средствами ПВО для обеспечения взлета самолетов по боевой тревоге.

Об этом заявил авиаэксперт-аналитик Константин Криволап в вечернем эфире Новини.LIVE.

Как обезопасить F-16 в Украине.

По словам эксперта, ключевую роль для базирования машин играют системы ПВО, особенно ЗРК, поскольку без их присутствия аэродромы с F-16 будут уязвимы.

"Достаточного количества ПВО для таких аэродромов у нас нет. С этой задачей прекрасно справляются SAMP-T и Patriot, которые смогут перехватить баллистику, но у нас их нет в нужном количестве. И россияне это знают, поэтому будут бить и с воздуха, и с земли", — сказал он.

Также Криволап отметил, что необходимо для полноценного существования аэродромов с истребителями такого типа.

"Если действительно такие аэродромы готовятся — без мощной защиты со стороны ПВО ничего не будет. И это нужно учитывать, ведь каким бы глубоким не был бункер для хранения самолетов — его все равно проломит ракета, если никто ее перехватит. Тем более, что ПВО нужны и на линии разграничения, чтобы обеспечить прикрытие самолета, если он вылетит на задание. Это взаимосвязанные вещи", — сказал авиаэксперт.

Напомним, ранее спикер Воздушных сил Илья Евлаш заявил, что в правительстве нарабатываются различные варианты базирования самолетов на территории Украины.

Незадолго до этого, по словам министра обороны США Ллойда Остина, целая эскадрилья истребителей в составе 12 и более F-16 может прибыть в Украину уже в этом году с опытным и обученным летным штатом пилотов и бортмехаников.

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