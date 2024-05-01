В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

Представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш предполагает, что первые истребители F-16 могут появиться в украинском небе уже после Пасхи. Он добавил, что как только соответствующая авиация появится, об этом сообщат на официальном уровне.

Об этом Евлаш сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда первые F-16 заработают в Украине

По словам Евлаша, дата прибытия истребителей в Украину изменялась уже несколько раз. Поэтому, точные сроки пока назвать сложно.

"Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить", — сказал Евлаш.

Напомним, ранее в воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак.

Ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета , однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.