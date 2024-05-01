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В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

1 мая 2024 г. 11:23

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11:23 В Воздушных силах рассказали, когда в Украине заработают первые истребители F-16

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08:00 Зеленский сделал важное заявление — эфир Ранок.LIVE

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07:22 Запад верит, что Путин остановится — эксперт Хара объяснил, возможно ли такое окончание войны

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06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

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04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

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03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

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01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

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Представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш предполагает, что первые истребители F-16 могут появиться в украинском небе уже после Пасхи. Он добавил, что как только соответствующая авиация появится, об этом сообщат на официальном уровне.

Об этом Евлаш сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Когда первые F-16 заработают в Украине

По словам Евлаша, дата прибытия истребителей в Украину изменялась уже несколько раз. Поэтому, точные сроки пока назвать сложно.

"Наша задача — работать с тем, что нам предоставят, мы не несем ответственности за поставки напрямую, это вопрос к высшему военно-политическому руководству. Когда первые истребители прибудут в Украину, мы обязательно будем об этом говорить", — сказал Евлаш.

Напомним, ранее в воздушных силах рассказали, как будут защищать F-16 от российских атак.

Ранее стало известно, что Норвегия готовится передать Украине 22 самолета , однако часть машин неисправна, а для полетов готова только дюжина истребителей.

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12:48 Китай начал испытание авианосца нового поколения, — Reuters

12:38 В работе приложения Monobank произошел массовый сбой

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:36 Погода кое-где испортит празднование Пасхи — народный синоптик Диденко рассказала подробности

12:20 Ракетный удар по Одессе 30 апреля — врач рассказал о состоянии пострадавшего

12:16 Легенда Арсенала раскритиковал Артету и назвал слабое звено команды

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06:12 В России нарастает кризис, который приведет к свержению режима Путина — эксперт Хара

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04:59 В КГВА прокомментировали возможность установки укрытий на остановках в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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04:15 США не хотят спровоцировать столкновение НАТО с Россией— эксперт Хара

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03:47 Военный обозреватель Гетьман предложил быстрый вариант решения проблемы демобилизации

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01:08 Украине нужна более жесткая мобилизация — военный обозреватель Гетьман

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