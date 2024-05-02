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Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

02 травня 2024 р. 11:46

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11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

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18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

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11:46 Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

Text

08:00 Дозвіл бити західною зброєю по РФ та повернення журналістів у Раду — ефір Ранок.LIVE

Text

07:53 Реабілітація військових — як повинен відбуватися процес та які проблеми існують

Text

04:00 В України вже є ракети, які можуть атакувати навіть Урал, — Микола Маломуж

1 травня 2024
Text

22:22 Боєць ЗСУ прокоментував нові штрафи за порушення закону про мобілізацію

Text

21:29 Клімкін розповів, з якими викликами зіткнеться Залужний на новій посаді

Text

20:11 Клімкін пояснив, чому в університетах США молодь виходить на протести

Text

19:31 Клімкін розповів, хто приймає рішення щодо вступу країн в НАТО

Text

18:53 У Повітряних силах прокоментували будівництво нового аеродрому в Бєлгородській області

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:16 F-16 для України та штрафи для ухилянтів — прямий ефір Вечір.LIVE

Як вторгнення в Україну вплинуло на економіку Росії, як діють бартерні схеми та куди йде левова частка всіх грошей? Ці та інші теми обговорюють доктор економічних наук Ігор Ліпсіц разом з ведучою Юлією Литвиненко. 

Прямий ефір можна подивитися за посиланням. 

Як змінилася економіка РФ через вторгнення в Україну

У ефірі, зокрема, підіймають такі теми:

  • Куди Росія витрачає усі зароблені кошти?
  • Як постраждала економіка РФ через війну проти України?
  • Як Кремль намагається повернутися в СРСР?
  • Як РФ поповнює свої ресурси, грабуючи нафтові компанії?
  • Руйнування російського імпорту. 

Нагадаємо, евликі банки Китаю обмежують платежі з Росією. Причиною цього стали санкції, які Сполучені Штати запровадили проти РФ через її вторгнення в Україну. Це своєю чергою створює проблеми для фірм побутової техніки, які не можуть експортувати свою продукцію до Москви.  

Додамо, США оголосили санкції проти Росії та її помічників з вироблення зброї.

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11:30 Відключення водопостачання — хто з одеситів залишився сьогодні без води

11:29 В Україні оновлять правила для пільгових кредитів — що зміниться

11:23 В Україні зросло споживання електроенергії — в Міненерго розповіли про ситуацію

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:17 Знаменитий тренер заборонив дочці зустрічатися з футболістами — в чому причина

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