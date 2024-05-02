Руйнація економіки РФ та бартерні схеми — Ліпсіц в ефірі Новини.LIVE

Як вторгнення в Україну вплинуло на економіку Росії, як діють бартерні схеми та куди йде левова частка всіх грошей? Ці та інші теми обговорюють доктор економічних наук Ігор Ліпсіц разом з ведучою Юлією Литвиненко.

Прямий ефір можна подивитися за посиланням.

Як змінилася економіка РФ через вторгнення в Україну

У ефірі, зокрема, підіймають такі теми:

Куди Росія витрачає усі зароблені кошти?

Як постраждала економіка РФ через війну проти України?

Як Кремль намагається повернутися в СРСР?

Як РФ поповнює свої ресурси, грабуючи нафтові компанії?

Руйнування російського імпорту.

Нагадаємо, евликі банки Китаю обмежують платежі з Росією. Причиною цього стали санкції, які Сполучені Штати запровадили проти РФ через її вторгнення в Україну. Це своєю чергою створює проблеми для фірм побутової техніки, які не можуть експортувати свою продукцію до Москви.

Додамо, США оголосили санкції проти Росії та її помічників з вироблення зброї.