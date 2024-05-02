Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Как вторжение в Украину повлияло на экономику России, как действуют бартерные схемы и куда идет львиная доля всех денег? Эти и другие темы обсуждают доктор экономических наук Игорь Липсиц вместе с ведущей Юлией Литвиненко.

Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.

Как изменилась экономика РФ из-за вторжения в Украину

В эфире, в частности, поднимают следующие темы:

Куда Россия тратит все заработанные денежные средства?

Как пострадала экономика РФ из-за войны против Украины?

Как Кремль пытается возвратиться в СССР?

Как РФ пополняет свои ресурсы, разграбив нефтяные компании?

Разрушение российского импорта.

Напомним, эвлики банки Китая ограничивают платежи с Россией. Причиной этого стали санкции, введенные Соединенными Штатами против РФ из-за ее вторжения в Украину. Это в свою очередь создает проблемы для фирм бытовой техники, которые не могут экспортировать свою продукцию в Москву.

США объявили санкции против России и ее помощников по выработке оружия.