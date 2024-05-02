Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

Как вторжение в Украину повлияло на экономику России, как действуют бартерные схемы и куда идет львиная доля всех денег? Эти и другие темы обсуждают доктор экономических наук Игорь Липсиц вместе с ведущей Юлией Литвиненко.
Прямой эфир можно посмотреть по ссылке.
Как изменилась экономика РФ из-за вторжения в Украину
В эфире, в частности, поднимают следующие темы:
- Куда Россия тратит все заработанные денежные средства?
- Как пострадала экономика РФ из-за войны против Украины?
- Как Кремль пытается возвратиться в СССР?
- Как РФ пополняет свои ресурсы, разграбив нефтяные компании?
- Разрушение российского импорта.
Напомним, эвлики банки Китая ограничивают платежи с Россией. Причиной этого стали санкции, введенные Соединенными Штатами против РФ из-за ее вторжения в Украину. Это в свою очередь создает проблемы для фирм бытовой техники, которые не могут экспортировать свою продукцию в Москву.
США объявили санкции против России и ее помощников по выработке оружия.