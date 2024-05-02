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Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

2 мая 2024 г. 11:59

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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11:59 Добряк объяснил, что является главным залогом будущей победы Украины

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11:46 Разрушение экономики РФ и бартерные схемы — Липсиц в эфире Новини.LIVE

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08:00 Разрешение бить западным оружием по РФ и возвращение журналистов в Раду — эфир Ранок.LIVE

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07:53 Реабилитация военных — как должен происходить процесс и какие проблемы существуют

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

1 мая 2024
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22:22 Боец ВСУ прокомментировал новые штрафы за нарушение закона о мобилизации

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21:29 Климкин рассказал, с какими вызовами столкнется Залужный в новой должности

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Эксперт по международным отношениям Евгений Добряк считает, что единственным залогом победы над российскими захватчиками является успех Вооруженных сил Украины. Только это позволит достичь необходимых результатов на дипломатическом фронте.

Такое мнение Добряк выразил в эфире Ранок.LIVE в четверг, 2 мая.

Залог победы — это ВСУ

"Для Украины действительной победой является победа Вооруженных сил на поле боя. Это единственный козырь, который даст нашим дипломатам основу для завершения дипломатического этапа этой страшной войны", — подчеркнул Добряк.

Он добавил, что если не будет победы на поле боя, никакого суверенитета, территориальной целостности, восстановления международного права украинцы не увидят.

Политолог также добавил, что в этом контексте важное значение приобретает помощь, которую Украине оказывают союзники.

"Здесь важна военно-техническая и финансовая помощь для Украины, поддержка Вооруженных сил Украины. Все это может повлиять на конечный положительный результат", — подчеркнул Добряк.

Напоследок он поделился собственным прогнозом по поводу возможных сценариев завершения войны.

"Есть только два варианта — переговоры, когда мы являемся сильной стороной, или капитуляция", — резюмировал эксперт.

Ранее мы сообщали, что Украине нужны не только снаряды и средства ПВО, но и возможность наносить удары по территории России. Некоторые страны, дающие вооружение для ВСУ, уже сейчас не запрещают бить по территории России.

Напомним, представитель Воздушных Сил ВСУ Илья Евлаш предполагает, что первые истребители F-16 могут появиться в украинском небе уже после Пасхи. Он добавил, что как только соответствующая авиация появится, об этом сообщат на официальном уровне.

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13:04 Макрон рассказал, при каких условиях ввел бы в Украину войска

13:01 В Киеве водитель сбил женщину на пешеходном переходе — что его ждет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

12:55 Максимов покинет Днепр-1 — есть лишь один шанс остаться

12:54 Формула мира в Швейцарии — в ОП назвали главные задачи мероприятия

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04:00 У Украины уже есть ракеты, которые могут атаковать даже Урал, — Николай Маломуж

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