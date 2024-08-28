Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Народна депутатка Галина Янченко заявила, що в основному законопроєкті про економічне бронювання зазначено суму — 20 тисяч гривень. На її думку, вона є компромісною, та достатньо високою, щоб "не побігли просто всі підряд бронюватися".

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE у середу, 28 серпня.

Економічне бронювання

Нардепка зазначила, що ця сума, з одного боку, висока, щоб уникнути масового звернення за бронюванням, але, з іншого боку, залишається розумною для того, щоб забезпечити збереження ключових працівників на підприємствах.

"Генштабу потрібні люди на фронті, і насправді потрібно мобілізувати працівників. З іншого боку, це все ще помірна сума для того, щоб зберегти найключовіших працівників на підприємстві, без яких усе підприємство просто завалиться", — зазначила Янченко.