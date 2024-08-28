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Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

Нардепка назвала компромісну суму для економічного бронювання

28 серпня 2024 р. 20:00

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17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

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Народна депутатка Галина Янченко заявила, що в основному законопроєкті про економічне бронювання зазначено суму — 20 тисяч гривень. На її думку, вона є компромісною, та достатньо високою, щоб "не побігли просто всі підряд бронюватися".

Про це вона розповіла в ефірі Вечір.LIVE у середу, 28 серпня.

Економічне бронювання

Нардепка зазначила, що ця сума, з одного боку, висока, щоб уникнути масового звернення за бронюванням, але, з іншого боку, залишається розумною для того, щоб забезпечити збереження ключових працівників на підприємствах.

"Генштабу потрібні люди на фронті, і насправді потрібно мобілізувати працівників. З іншого боку, це все ще помірна сума для того, щоб зберегти найключовіших працівників на підприємстві, без яких усе підприємство просто завалиться", — зазначила Янченко.

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20:41 ​​​​​​​Кривбас офіційно оголосив про трансфер своєї зірки в клуб із Ліги Європи

20:33 Відомий клуб із чемпіонату Іспанії підписав 16-річного українського футболіста

20:28 Президент Фінляндії заявив, що миру можна досягти, якщо й надалі постачати зброю Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

20:22 Синоптики попереджають про різке посилення спеки завтра

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16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

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15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"