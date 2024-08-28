Нардеп назвала компромиссную сумму для экономического бронирования

Народный депутат Галина Янченко заявила, что в основном законопроекте об экономическом бронировании указана сумма — 20 тысяч гривен. По ее мнению, она компромиссна, и достаточно высока, чтобы "не побежали просто все подряд бронироваться".

Об этом она рассказала в эфире Вечір.LIVE в среду, 28 августа.

Экономическое бронирование

Нардеп отметила, что эта сумма, с одной стороны, высока во избежание массового обращения за бронированием, но, с другой стороны, остается разумной для того, чтобы обеспечить сохранность ключевых работников на предприятиях.

"Генштабу нужны люди на фронте, и действительно нужно мобилизовать работников. С другой стороны, это все еще умеренная сумма для того, чтобы сохранить самых ключевых работников на предприятии, без которых все предприятие просто рухнет", — отметила Янченко.