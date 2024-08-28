Разрешение для ТЦК стрелять в случае угрозы жизни — адвокат прокомментировал

Адвокат Игорь Ясько прокомментировал заявление Волынского территориального центра комплектования и оперативного командования "Запад" о разрешении открывать огонь на поражение в случае угрозы жизни. По его словам, если полностью соблюдать закон, то работники военкомата будут в проигрышной позиции.

Об этом Игорь Ясько говорил в эфире День.LIVE в среду, 28 августа.

Разрешение для ТЦК стрелять

Адвокат говорит, что как военные, так и обычные граждане порой ведут себя агрессивно.

"Морально-психологическая составляющая очень важна, потому что закон сегодня в военной сфере не работает от слова "совсем". Его не соблюдают как работники ТЦК, так и военнообязанные", — подчеркнул Ясько.

Он считает, что агрессия со стороны ТЦК может усилиться, но это более эмоциональный ответ, чем юридический.