Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Адвокат Ігор Ясько прокоментував заяву Волинського територіального центру комплектування та оперативного командування "Захід" про дозвіл відкривати вогонь на ураження у випадку загрози життю. За його словами, якщо повністю дотримуватися закону, то працівники військкомату будуть у програшній позиції.

Про це Ігор Ясько говорив в ефірі День.LIVE у середу, 28 серпня.

Дозвіл для ТЦК стріляти

Адвокат каже, що як військкоми, так і звичайні громадяни часом поводять себе агресивно.

"Морально-психологічна складова дуже важлива, тому що закон сьогодні у військовій сфері не працює від слова "зовсім". Його не дотримуються як працівники ТЦК, так і військовозобов'язані", — наголосив Ясько.

Він вважає, що агресія з боку ТЦК може посилитися, але це більш емоційна відповідь, ніж юридична.