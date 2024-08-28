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Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

28 серпня 2024 р. 17:54

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17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

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17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

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17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

Text

16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

Text

15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

Text

15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Text

13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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Адвокат Ігор Ясько прокоментував заяву Волинського територіального центру комплектування та оперативного командування "Захід" про дозвіл відкривати вогонь на ураження у випадку загрози життю. За його словами, якщо повністю дотримуватися закону, то працівники військкомату будуть у програшній позиції.

Про це Ігор Ясько говорив в ефірі День.LIVE у середу, 28 серпня.

Дозвіл для ТЦК стріляти

Адвокат каже, що як військкоми, так і звичайні громадяни часом поводять себе агресивно. 

"Морально-психологічна складова дуже важлива, тому що закон сьогодні у військовій сфері не працює від слова "зовсім". Його не дотримуються як працівники ТЦК, так і військовозобов'язані", — наголосив Ясько.

Він вважає, що агресія з боку ТЦК може посилитися, але це більш емоційна відповідь, ніж юридична.

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18:18 Таксист, клірик та вчителька — СБУ виявила трьох проросійських агітаторів з Києва

18:13 Рада планує підвищити військовий збір до 5% — що зміниться

17:51 Суджа була швидшою за Одесу — доля барельєфа Леніна на меморіалі 10-го квітня

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:36 Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину — є постраждалі

17:27 Спека не відступить — Укргідрометцентр попередив про небезпеку для регіонів

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17:54 Дозвіл для ТЦК стріляти у випадку загрози життю — адвокат прокоментував

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17:50 Скільки об’єктів у РФ можна уразити ракетами ATACMS, якби США зняли обмеження — ефір Вечір.LIVE

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16:25 Реформа Укрзалізниці для євроінтеграції — нардеп назвав основну ідею

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15:42 Відсутність квитків в Укрзалізниці — нардеп пояснив причину дефіциту

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15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

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10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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