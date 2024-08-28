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Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

28 серпня 2024 р. 14:51

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15:27 Будівництво дороги за 18 км від фронту — нардеп Крейденко пояснив, хто за це відповідає

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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13:04 Російський обстріл Кривого Рогу та його наслідки — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проєкт економічного бронювання від мобілізації "воюй або працюй", коштом якого планують наповнити бюджет. Однак необхідні для цього 35 тисяч гривень зарплати в Україні майже ніхто не заробляє.

Про це заявив економічний аналітик Павло Себастьянович в ефірі День.LIVE.

Економічне бронювання в Україні

За словами аналітика, 35 тисяч гривень заробітної плати, необхідні для економічного бронювання, майже ніхто в Україні не заробляє. Натомість реальний дохід українців в регіонах становить 9-12 тисяч гривень.

"У Києві може в якійсь "айтішній" компанії програмісти можуть заробляти такі гроші, топменеджери, працівники банків, у державних структурах чи чиновники", — додав Себастьянович.

Водночас він висловив недовіру до здатності українських чиновників ухвалювати правильні рішення щодо мобілізації та рекрутингу.

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16:09 Конференція освітян у Києві — Кличко повідомив деталі нового навчального року

16:06 Спецслужби Франції намагалися зламати Telegram — яку інформацію шукали

15:57 Українці можуть платити 2,16 грн за світло — коли діє такий тариф

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:53 В мерії Одеси кадрові зміни — хто буде представляти місто на міжнародній арені

15:44 У ДПСУ показали, як прикордонники рознесли вогневі позиції окупантів на Запоріжжі

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14:51 Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:18 П'ять нових механізованих бригад ЗСУ підготують за стандартами НАТО, — військовий експерт

Text

10:24 Генерал-лейтенант назвав головну відмінність дрона від ракети "Паляниця"

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09:31 Романенко прокоментував створення першої української балістичної ракети

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