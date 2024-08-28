Економічний аналітик Себастьянович пояснив, чому економічне бронювання буде неефективним

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував проєкт економічного бронювання від мобілізації "воюй або працюй", коштом якого планують наповнити бюджет. Однак необхідні для цього 35 тисяч гривень зарплати в Україні майже ніхто не заробляє.

Про це заявив економічний аналітик Павло Себастьянович в ефірі День.LIVE.

Економічне бронювання в Україні

За словами аналітика, 35 тисяч гривень заробітної плати, необхідні для економічного бронювання, майже ніхто в Україні не заробляє. Натомість реальний дохід українців в регіонах становить 9-12 тисяч гривень.

"У Києві може в якійсь "айтішній" компанії програмісти можуть заробляти такі гроші, топменеджери, працівники банків, у державних структурах чи чиновники", — додав Себастьянович.

Водночас він висловив недовіру до здатності українських чиновників ухвалювати правильні рішення щодо мобілізації та рекрутингу.