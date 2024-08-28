Экономический аналитик Себастьянович объяснил, почему экономическое бронирование будет неэффективным

Премьер-министр Денис Шмигаль анонсировал проект экономического бронирования от мобилизации "воюй или работай", за счет которого планируют наполнить бюджет. Однако необходимые для этого 35 тысяч гривен зарплаты в Украине почти никто не зарабатывает.

Об этом заявил экономический аналитик Павел Себастьянович в эфире День.LIVE.

Экономическое бронирование в Украине

По словам аналитика, 35 тысяч гривен заработной платы, необходимых для экономического бронирования, почти никто в Украине не зарабатывает. А реальный доход украинцев в регионах составляет 9-12 тысяч гривен.

"В Киеве может в какой-то "айтишной" компании программисты могут зарабатывать такие деньги, топменеджеры, работники банков, в государственных структурах или чиновники", — добавил Себастьянович.

В то же время, он выразил недоверие к способности украинских чиновников принимать правильные решения по мобилизации и рекрутингу.