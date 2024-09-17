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Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

17 вересня 2024 р. 09:42

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22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

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В державному бюджеті на 2025 рік наразі не закладаються кошти щодо економічного бронювання. Це пов'язано з тим, що воно буде запроваджуватися поступово і перелік підприємств, які під нього підпадають, буде затверджувати Кабінет міністрів України. 

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 вересня. 

Економічне бронювання в Україні

Кицак пояснив, що поки економічні розрахунки щодо економічного бронювання не закладаються у витрати держбюджету на наступний рік, тому воно буде запроваджуватися поступово на рівні Кабміну шляхом нормативно-правових актів, тобто на рівні постанови.

"Це буде запроваджуватися поступово у зв'язку з тим, що в нас є виконання плану мобілізації і наше вище військове керівництво та президент на цьому наголошують. Щоби не відбулося цього зриву, бронювання буде запроваджуватися частинами для певної кількості працівників", — додав нардеп. 

За його словами, станом на сьогодні 900 тисяч працівників підпадають під бронювання, але це для підприємств, які працюють на оборонний комплекс, і в наступні місяці типи підприємств, які можуть підпадати під бронювання, будуть розширюватися.

Також він додав, що Кабмін почне запроваджувати економічне бронювання вже з середини жовтня або ж з початку листопада. 

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09:29 У Приморському суді Одеси обрали нового голову — що про нього відомо

09:19 ЗСУ змогли відновити положення біля Торського — карта бойових дій

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:19 Росіяни стратили військовополоненого ЗСУ мечем — омбудсман відреагував

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22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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