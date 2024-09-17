Нардеп сказав, хто буде затверджувати підприємства для економічного бронювання

В державному бюджеті на 2025 рік наразі не закладаються кошти щодо економічного бронювання. Це пов'язано з тим, що воно буде запроваджуватися поступово і перелік підприємств, які під нього підпадають, буде затверджувати Кабінет міністрів України.

Про це розповів член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку Богдан Кицак в ефірі Ранок.LIVE у вівторок, 17 вересня.

Економічне бронювання в Україні

Кицак пояснив, що поки економічні розрахунки щодо економічного бронювання не закладаються у витрати держбюджету на наступний рік, тому воно буде запроваджуватися поступово на рівні Кабміну шляхом нормативно-правових актів, тобто на рівні постанови.

"Це буде запроваджуватися поступово у зв'язку з тим, що в нас є виконання плану мобілізації і наше вище військове керівництво та президент на цьому наголошують. Щоби не відбулося цього зриву, бронювання буде запроваджуватися частинами для певної кількості працівників", — додав нардеп.

За його словами, станом на сьогодні 900 тисяч працівників підпадають під бронювання, але це для підприємств, які працюють на оборонний комплекс, і в наступні місяці типи підприємств, які можуть підпадати під бронювання, будуть розширюватися.

Також він додав, що Кабмін почне запроваджувати економічне бронювання вже з середини жовтня або ж з початку листопада.