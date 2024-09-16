Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

У вересні в українському уряді відбулися кадрові зміни: деякі міністри були звільнені, а на їх посади призначили інших людей. Відповідна тенденція зберігатиметься і восени.

Про це заявив народний депутат Михайло Цимбалюк в ефірі Вечір.LIVE.

Кадрові зміни в уряді

За словами нардепа, кадрові зміни в Кабінеті міністрів України — це справа монобільшості, яка призначала тих чи інших посадовців.

"Потрібно вчасно реагувати, інколи навіть запізно по деяких міністрах, але процес іде. Дуже важливо, щоб кожна людина, яка йде на посаду міністра, пам'ятала, що з цієї посади потрібно буде йти, і слід не гаяти часу", — сказав Цимбалюк.

Він наголосив, що під час війни немає часу пробувати, вчитися, а ефективність уряду — це результат роботи всіх нас.