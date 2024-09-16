Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

В сентябре в украинском правительстве произошли кадровые изменения: некоторые министры были уволены, а на их должности назначили других людей. Соответствующая тенденция будет сохраняться и осенью.

Об этом заявил народный депутат Михаил Цымбалюк в эфире Вечір.LIVE.

Кадровые изменения в правительстве

По словам нардепа, кадровые изменения в Кабинете министров Украины — это дело монобольшинства, которое назначало тех или иных чиновников.

"Нужно вовремя реагировать, иногда даже поздно по некоторым министрам, но процесс идет. Очень важно, чтобы каждый человек, который идет на должность министра, помнил, что с этой должности нужно будет уходить, и нужно не тратить попусту время", — сказал он. Цымбалюк.

Он подчеркнул, что во время войны нет времени пробовать, учиться, а эффективность правительства — это результат работы всех нас.