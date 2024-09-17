"План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 17 вересня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних тем, зокрема "план перемоги" України, який президент Володимир Зеленський планує представити у Вашингтоні. Також проаналізуємо, скільки Україні потрібно часу, щоб мобілізація повпливала на ситуацію на фронті.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

Український "план перемоги" готовий на 90%, Зеленський їде у Вашингтон;

Проєкт бюджету-2025: що і на скільки планують виділити;

Україні потрібно ще три місяці, щоб мобілізовані вплинули на фронт.

Гості сьогоднішнього ефіру:

військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;

президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;

член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "Слуга народу" Богдан Кицак;

голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;

народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, "Слуга народу" Георгій Мазурашу;

доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;

заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;

директор Інституту світової політики Євген Магда;

народний депутат України, Член партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.