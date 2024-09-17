"План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 17 вересня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних тем, зокрема "план перемоги" України, який президент Володимир Зеленський планує представити у Вашингтоні. Також проаналізуємо, скільки Україні потрібно часу, щоб мобілізація повпливала на ситуацію на фронті.
Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.
Про що ефір
Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:
- Український "план перемоги" готовий на 90%, Зеленський їде у Вашингтон;
- Проєкт бюджету-2025: що і на скільки планують виділити;
- Україні потрібно ще три місяці, щоб мобілізовані вплинули на фронт.
Гості сьогоднішнього ефіру:
- військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
- президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
- член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "Слуга народу" Богдан Кицак;
- голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
- народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, "Слуга народу" Георгій Мазурашу;
- доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
- заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
- директор Інституту світової політики Євген Магда;
- народний депутат України, Член партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.