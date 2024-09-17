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"План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

"План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

17 вересня 2024 р. 08:00

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08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
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22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

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21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

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13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

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12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

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12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

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18:00Головний залізничний вокзал у Львові стане першим в Україні безбарʼєрним — деталі

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08:00 "План перемоги" України від Зеленського та проєкт держбюджету-2025 — ефір Ранок.LIVE

16 вересня 2024
Text

22:30 Джонсон відзначив досягнення України під час наступальної операції на Курщині

Text

21:31 Нардеп Цимбалюк заявив, що кадрові зміни в уряді продовжаться восени

Text

20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

Text

17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозував курс долара наприкінці 2024 року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:00 Негода в Європі та гранти на навчання для українців — ефір День.LIVE

Text

12:43 Відключення точно будуть — експерт пояснив, чому взимку вимикатимуть світло

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12:42 У ЗСУ назвали термін, до якого окупанти хочуть вийти на кордони Донбасу

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08:00 Черговий обстріл Харкова та новий замах на Трампа — ефір Ранок.LIVE

Сьогодні, 17 вересня, в ефірі Ранок.LIVE разом із запрошеними експертами обговоримо низку актуальних тем, зокрема "план перемоги" України, який президент Володимир Зеленський планує представити у Вашингтоні. Також проаналізуємо, скільки Україні потрібно часу, щоб мобілізація повпливала на ситуацію на фронті.

Подивитися ефір можна о 8:00 за посиланням.

Про що ефір

Сьогодні в ефірі Ранок.LIVE обговоримо наступні теми:

  • Український "план перемоги" готовий на 90%, Зеленський їде у Вашингтон;
  • Проєкт бюджету-2025: що і на скільки планують виділити;
  • Україні потрібно ще три місяці, щоб мобілізовані вплинули на фронт.

Гості сьогоднішнього ефіру:

  • військовий юрист, учасник проєкту "Пантерівець" Тарас Боровський;
  • президент Розвиткової агенції досліджень та аналітики "Рада", політичний експерт Дмитро Васильєв;
  • член комітету Верховної Ради з питань економічного розвитку, "Слуга народу" Богдан Кицак;
  • голова Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко;
  • народний депутат України, член Комітету ВРУ з питань молоді і спорту, "Слуга народу" Георгій Мазурашу;
  • доктор соціологічних наук, директор Інституту конфліктології та аналізу Росії Олександр Шульга;
  • заслужений юрист України, доктор юридичних наук, директор Інституту Міжнародного права та інновацій Володимир Пилипенко;
  • директор Інституту світової політики Євген Магда;
  • народний депутат України, Член партії "Слуга народу", заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олег Семінський.

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08:25 У Білому домі розкритикували коментар Маска щодо замаху на Трампа

08:17 Окупанти завдали авіаудару по Херсонщині — загинула дитина

08:02 Батько двох дітей не явився за бойовою повісткою — як його покарав суд замість іспитового терміну

08:01 Впав у тайзі на болотах — в Росії розбився вертоліт з пасажирами на борту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 В ISW пояснили, чого бракує Україні для формування ефективних бойових підрозділів

08:00 Дітям, які постраждали від війни, доступна допомога в 11 тис. грн — деталі

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20:38 Експертка з ЖКГ Ненно заявила про неминучість підвищення тарифів на обслуговування будинків

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17:44 Буданов розкрив плани Кремля, Зеленський виступить на Генасамблеї ООН — ефір Вечір.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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