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"План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

"План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

17 сентября 2024 г. 8:00

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

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17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

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17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

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13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

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12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

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12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

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18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

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08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
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22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

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21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

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20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

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Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

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12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

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12:42 В ВСУ назвали срок, до которого оккупанты хотят выйти на границы Донбасса

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08:00 Очередной обстрел Харькова и новое покушение на Трампа — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 17 сентября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных тем, в частности, "план победы" Украины, который президент Владимир Зеленский планирует представить в Вашингтоне. Также проанализируем, сколько Украине нужно время, чтобы мобилизация повлияла на ситуацию на фронте.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

  • Украинский "план победы" готов на 90%, Зеленский уезжает в Вашингтон;
  • Проект бюджета-2025: что и на сколько планируется выделить;
  • Украине нужно еще три месяца, чтобы мобилизованные повлияли на фронт.

Гости сегодняшнего эфира:

  • военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
  • Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
  • член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;
  • глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, "Слуга Народа" Георгий Мазурашу;
  • доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
  • заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
  • директор Института мировой политики Евгений Магда;
  • народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.

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08:00 Детям, пострадавшим от войны, доступна помощь в 11 тыс. грн — детали

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

07:30 Что будет, если представителю ТЦК не показать документы — юрист назвал сумму штрафов

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