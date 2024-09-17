"План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 17 сентября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных тем, в частности, "план победы" Украины, который президент Владимир Зеленский планирует представить в Вашингтоне. Также проанализируем, сколько Украине нужно время, чтобы мобилизация повлияла на ситуацию на фронте.

Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.

О чем эфир

Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:

Украинский "план победы" готов на 90%, Зеленский уезжает в Вашингтон;

Проект бюджета-2025: что и на сколько планируется выделить;

Украине нужно еще три месяца, чтобы мобилизованные повлияли на фронт.

Гости сегодняшнего эфира:

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;

член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;

глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, "Слуга Народа" Георгий Мазурашу;

доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

директор Института мировой политики Евгений Магда;

народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.