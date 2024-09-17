"План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

Сегодня, 17 сентября, в эфире Ранок.LIVE вместе с приглашенными экспертами обсудим ряд актуальных тем, в частности, "план победы" Украины, который президент Владимир Зеленский планирует представить в Вашингтоне. Также проанализируем, сколько Украине нужно время, чтобы мобилизация повлияла на ситуацию на фронте.
Посмотреть эфир можно в 8:00 по ссылке.
О чем эфир
Сегодня в эфире Ранок.LIVE обсудим следующие темы:
- Украинский "план победы" готов на 90%, Зеленский уезжает в Вашингтон;
- Проект бюджета-2025: что и на сколько планируется выделить;
- Украине нужно еще три месяца, чтобы мобилизованные повлияли на фронт.
Гости сегодняшнего эфира:
- военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;
- Президент Развиточного агентства исследований и аналитики "Рада", политический эксперт Дмитрий Васильев;
- член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития, "Слуга Народа" Богдан Кицак;
- глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- народный депутат Украины, член Комитета ВРУ по вопросам молодежи и спорта, "Слуга Народа" Георгий Мазурашу;
- доктор социологических наук, директор Института конфликтологии и анализа России Александр Шульга;
- заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;
- директор Института мировой политики Евгений Магда;
- народный депутат Украины, член партии "Слуга Народа", заместитель председателя Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Олег Семинский.