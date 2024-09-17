Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

В государственном бюджете на 2025 год пока не закладываются средства по экономическому бронированию. Это связано с тем, что оно будет вводиться постепенно и перечень подпадающих под него предприятий будет утверждать Кабинет министров Украины.

Об этом рассказал член комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Богдан Кицак в эфире Ранок.LIVE во вторник, 17 сентября.

Экономическое бронирование в Украине

Кицак объяснил, что пока экономические расчеты по экономическому бронированию не закладываются в расходы госбюджета на следующий год, поэтому он будет вводиться постепенно на уровне Кабмина путем нормативно-правовых актов, то есть на уровне постановления.

"Это будет вводиться постепенно в связи с тем, что у нас есть выполнение плана мобилизации и наше высшее военное руководство и президент это подчеркивают. Чтобы не произошло этого срыва, бронирование будет вводиться частями для определенного количества работников", — добавил нардеп.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день 900 тысяч работников подпадают под бронирование, но это для предприятий, работающих на оборонный комплекс, и в последующие месяцы типы предприятий, которые могут подпадать под бронирование, будут расширяться.

Также он добавил, что Кабмин начнет вводить экономическое бронирование уже с середины октября или же с начала ноября.