Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Український уряд дарма витратив 140 мільярдів гривень на будівництво укриттів для об'єктів енергетики, оскільки жодного з них досі не побудовано. Більш надійним засобом захисту можуть виступити мішки з піском.

Про це заявив нардеп від фракції "Батьківщина" Олексій Кучеренко в ефірі День.LIVE у вівторок, 10 вересня.

Як захистити об'єкти енергетики України

За словами парламентаря, вартість одного об’єкта захисту для енергетичної інфраструктури складає близько 15-20 мільярдів гривень.

"І от нам потрібно сім таких об'єктів ІІІ рівня для великих підстанцій. Жоден з них не був побудований, 20-30% готовності кожен другий, один лише довели до 40%", — сказав він.

Нардеп заявив про службову недбалість уряду, та запропонував свій варіант захисту об'єктів енергетики.

"Остання атака 26 серпня спричинила найбільшу шкоду ураженнями металевими кульками від касет. А знаєте, що найбільше захищає? Це перший рівень — оці мішки з піском і сітки металеві, якщо якісно зробити й обкласти всю територію, вони дуже ефективні", — підкреслив Кучеренко.