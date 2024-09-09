Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Народний депутат Олег Крейденко заявив, що протягом найближчих двох місяців відбудеться поділ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Він також заявив, що нове інфраструктурне відомство займатиметься транспортом, реформами, комунікаціями.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Розділ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури

"Відповідно, Кулеба буде займатися регіональною політикою, опалювальними сезонами, місцевими громадами та децентралізацією", — заявив Крейденко.

Водночас уряд України вже розпочав процес реформування, перейменувавши Міністерство культури та інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а також Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство розвитку громад та територій України.