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Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

09 вересня 2024 р. 23:33

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23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

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18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Народний депутат Олег Крейденко заявив, що протягом найближчих двох місяців відбудеться поділ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Він також заявив, що нове інфраструктурне відомство займатиметься транспортом, реформами, комунікаціями.

Про це він розповів в ефірі Вечір.LIVE.

Розділ Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури 

"Відповідно, Кулеба буде займатися регіональною політикою, опалювальними сезонами, місцевими громадами та децентралізацією", — заявив Крейденко.

Водночас уряд України вже розпочав процес реформування, перейменувавши Міністерство культури та інформаційної політики на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України, а також Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на Міністерство розвитку громад та територій України.

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20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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