Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Народный депутат Олег Крейденко заявил, что в ближайшие два месяца состоится разделение Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры. Он также заявил, что новое инфраструктурное ведомство будет заниматься транспортом, реформами, коммуникациями.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Раздел Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры

"Соответственно, Кулеба будет заниматься региональной политикой, отопительными сезонами, местными общинами и децентрализацией", — заявил Крейденко.

В то же время, правительство Украины уже начало процесс реформирования, переименовав Министерство культуры и информационной политики в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Министерство развития общин и территорий Украины.