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Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

9 сентября 2024 г. 23:33

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23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

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18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

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18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

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17:50 Запуск иранских ракет по Украине и химическое оружие против ВСУ — эфир Вечір.LIVE

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15:27 Военный рассказал, почему в его бригаде отказались от Telegram

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Народный депутат Олег Крейденко заявил, что в ближайшие два месяца состоится разделение Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры. Он также заявил, что новое инфраструктурное ведомство будет заниматься транспортом, реформами, коммуникациями.

Об этом он рассказал в эфире Вечір.LIVE.

Раздел Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры

"Соответственно, Кулеба будет заниматься региональной политикой, отопительными сезонами, местными общинами и децентрализацией", — заявил Крейденко.

В то же время, правительство Украины уже начало процесс реформирования, переименовав Министерство культуры и информационной политики в Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины, а также Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры в Министерство развития общин и территорий Украины.

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