Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Украинское правительство зря потратило 140 миллиардов гривен на строительство укрытий для объектов энергетики , поскольку ни одно из них до сих пор не построено. Более надежным средством защиты могут выступить мешки с песком.

Об этом заявил нардеп от фракции "Батьківщина" Алексей Кучеренко в эфире День.LIVE во вторник, 10 сентября.

Как защитить объекты энергетики Украины

По словам парламентария, стоимость одного объекта защиты для энергетической инфраструктуры составляет около 15–20 миллиардов гривен.

"И вот нам нужно семь таких объектов ІІІ уровня для крупных подстанций. Ни один из них не был построен, 20-30% готовности каждый второй, один только довели до 40%", — сказал он.

Нардеп заявил о служебной халатности правительства и предложил свой вариант защиты объектов энергетики.

"Последняя атака 26 августа нанесла наибольший вред поражениями металлическими шариками от кассет. А знаете, что больше всего защищает? Это первый уровень — эти мешки с песком и сетки металлические, если качественно сделать и обложить всю территорию, они очень эффективны", — подчеркнул Кучеренко.