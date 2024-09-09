Нардеп пояснив, чи реально сховати українські лінії електропередач під землею

Народний депутат України Сергій Нагорняк заявив, що перевести українську енергомережу під землю до зими ми неможливо. Причини — вартість та тривалість робіт.

Про це Сергій Нагорняк сказав в ефірі Ранок.LIVE у понеділок, 9 вересня.

Чи можна сховати українські енергомережі під землю

Як повідомив Сергій Нагорняк, зараз в енергосистемі України дефіциту немає: світло останні два тижні відключали через ремонти на підстанціях "Укренерго", що були пошкоджені під час російських атак.

До ідеї переведення ліній електропередач під землю нардеп ставиться скептично. Адже, це дуже дорого та займає багато часу, а в України на це зараз немає ресурсів.

Основним захистом для української енергосистеми мають бути ППО та укриття на підстанціях "Укренерго", які збережуть трансформатори великої потужності від атак "шахедів" та падіння уламків ракет.