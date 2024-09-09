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Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

9 сентября 2024 г. 13:31

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13:04 Зеленский представит властям США план победы Украины — эфир День.LIVE

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12:27 Пресс-офицер 24-й ОМБр рассказал, что происходит возле Часового Яра

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12:01 Эксперт объяснил, почему Украина не рассматривает Курскую область в своем составе

Text

10:08 Кошель назвал риски работы Telegram в Украине

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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08:00 Зеленский представит план победы Украины — эфир Ранок.LIVE

8 сентября 2024
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21:32 Дебаты между Трампом и Гаррис — что посоветовала лидер демократов кандидатам в президенты США

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17:53 У нас нет мобилизованных — в Третьей штурмовой дали советы тем, кто хочет присоединиться к армии

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Народный депутат Украины Сергей Нагорняк заявил, что перевести украинскую энергосеть под землю в зиму мы невозможно. Причины — стоимость и продолжительность работ.

Об этом Сергей Нагорняк сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Можно ли скрыть украинские энергосети под землю

Как сообщил Сергей Нагорняк, сейчас в энергосистеме Украины дефицита нет: свет последние две недели отключали из-за ремонтов на подстанциях "Укрэнерго", поврежденных во время российских атак.

К идее перевода линий электропередач под землю нардеп относится скептически. Ведь это очень дорого и занимает много времени, а у Украины на это сейчас нет ресурсов.

Основной защитой украинской энергосистемы должны быть ПВО и укрытия на подстанциях "Укрэнерго", которые сохранят трансформаторы большой мощности от атак "шахедов" и падения обломков ракет.

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14:43 На Одесчину пытались незаконно ввезти валюту почти на 2 млн грн

14:43 Стране не хватает санитарок — кому заплатят от 6 до 40 тысяч гривен

14:38 Сырский спрогнозировал ход войны в Украине следующие полгода

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

14:35 ВАКС избрал меру пресечения фигурантам дела Харьковоблэнерго, которые разворовывали средства

14:20 Россия ударила по энергообъектах в семи регионах Украины — в Минэнерго рассказали о последствиях

14:19 Нардеп прокомментировал отставку Кулебы и перемены в МИД

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