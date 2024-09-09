Нардеп объяснил, реально ли спрятать украинские линии электропередачи под землей

Народный депутат Украины Сергей Нагорняк заявил, что перевести украинскую энергосеть под землю в зиму мы невозможно. Причины — стоимость и продолжительность работ.

Об этом Сергей Нагорняк сказал в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 9 сентября.

Можно ли скрыть украинские энергосети под землю

Как сообщил Сергей Нагорняк, сейчас в энергосистеме Украины дефицита нет: свет последние две недели отключали из-за ремонтов на подстанциях "Укрэнерго", поврежденных во время российских атак.

К идее перевода линий электропередач под землю нардеп относится скептически. Ведь это очень дорого и занимает много времени, а у Украины на это сейчас нет ресурсов.

Основной защитой украинской энергосистемы должны быть ПВО и укрытия на подстанциях "Укрэнерго", которые сохранят трансформаторы большой мощности от атак "шахедов" и падения обломков ракет.