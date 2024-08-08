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Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

08 серпня 2024 р. 21:11

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21:11 Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

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20:39 Длігач назвав мобілізаційний потенціал України — скільки осіб призивають щороку

Text

19:39 Мер Конотопу заявив, що активність ДРГ на кордоні зменшилася

Text

18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

Text

18:45 Нардеп пояснив, чому немає сенсу перекривати вентиль на газорозподільчій станції в Суджі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

18:08 Експерт заявив, що в Україні може статися 7-бальний землетрус — які регіони він зачепить

Text

17:50 Реакція США та ЄС на ситуацію на Курщині та скарги росіян на відсутність евакуації — ефір Вечір.LIVE

Text

17:11 Воїн 3-ї ОШБр пояснив, що необхідно для війська, аби мати перевагу над ворогом

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16:30 Мер Конотопа прокоментував ситуацію з "пластиліновим" асфальтом

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16:15 Військовий психолог заявив, що багатьох інструкторів із навчальних полігонів відправили на війну

Військовий експерт Денис Попович прокоментував слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про "вихідний район". На думку аналітика, на тлі прориву кордону РФ готується ще одна операція. 

Про це Денис Попович заявив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 8 серпня.

https://t.me/osirskiy/795

Аналітик пояснив заяву Сирського

Ввечері 8 серпня головком на тлі прориву кордону в Курській області заявив у своєму Telegram-каналі про роботу "вихідному районі". Жодних деталей Сирський не надав.

Денис Попович пояснив це наступним чином: вихідний район — це місце спеціально визначене, де війська готуються до виконання бойових завдань.

"Подивимось і будемо слідкувати за тим, що зараз відбувається", — підсумував аналітик.

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21:38 У Херсоні знову чутно вибухи

21:30 Українцям вручають повістки нового зразка — що має бути вказано в документі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13 У Трускавці стоматолог штовхнув незадоволену клієнтку — що вирішив суд

21:04 Жан Беленюк отримав бронзу на Олімпійських Іграх

21:02 На Львівщині поліція врятувала дівчину, яка через нерозділене кохання хотіла стрибнути з моста

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18:56 Нардепка Савчук заявила, що українцям, які до війни працювали в Росії, не видають паспорт України

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