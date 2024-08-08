Військовий аналітик прогнозує ще одну операцію після прориву кордону РФ

Військовий експерт Денис Попович прокоментував слова головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про "вихідний район". На думку аналітика, на тлі прориву кордону РФ готується ще одна операція.

Про це Денис Попович заявив в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 8 серпня.

Аналітик пояснив заяву Сирського

Ввечері 8 серпня головком на тлі прориву кордону в Курській області заявив у своєму Telegram-каналі про роботу "вихідному районі". Жодних деталей Сирський не надав.

Денис Попович пояснив це наступним чином: вихідний район — це місце спеціально визначене, де війська готуються до виконання бойових завдань.

"Подивимось і будемо слідкувати за тим, що зараз відбувається", — підсумував аналітик.